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Рак кожи не прощает ошибок: на какие зоны тела стоит обратить внимание прямо сейчас

1:49
Здоровье

Новое исследование показывает: самые опасные опухоли кожи — меланомы — появляются у мужчин и женщин в совершенно разных местах. И дело не только в анатомии, но и в привычках.

Ожог
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Ожог

Где рак кожи настигает чаще: у мужчин и женщин — свои уязвимые зоны

У представителей сильного пола меланома чаще всего возникает на туловище — спине, груди и животе. Именно на эти участки приходится 37% всех случаев. В жаркую погоду мужчины нередко оголяют торс, не задумываясь о защите кожи. А вот ноги у них страдают от меланомы гораздо реже — лишь в 14% случаев.

Зато голова и шея — уязвимые зоны: рак здесь появляется у мужчин почти в два раза чаще, чем у женщин. Учёные считают, что роль играют редкие волосы или их полное отсутствие — кожа остаётся без естественной защиты.

Женские ноги под ударом

У женщин другая картина: почти 40% меланом развивается на ногах — от бёдер до щиколоток. Это можно объяснить одеждой: юбки, шорты, платья оголяют именно эти участки. На туловище меланома у женщин возникает гораздо реже — в 22% случаев. А голова и шея страдают только в 13% случаев.

Почему так происходит

Уязвимость определённых зон объясняется не только одеждой, но и строением тела, уровнем гормонов и даже плотностью волос. Исследователи подчёркивают: важно помнить об этом, выбирая одежду для жары и нанося солнцезащитный крем.

Меланома — не про эстетику, а про выживание. И чем раньше её обнаружат, тем выше шансы на выздоровление.

Уточнения

Мелано́ма — пигментных клеток, продуцирующих меланины.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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