Рак кожи не прощает ошибок: на какие зоны тела стоит обратить внимание прямо сейчас

Новое исследование показывает: самые опасные опухоли кожи — меланомы — появляются у мужчин и женщин в совершенно разных местах. И дело не только в анатомии, но и в привычках.
У представителей сильного пола меланома чаще всего возникает на туловище — спине, груди и животе. Именно на эти участки приходится 37% всех случаев. В жаркую погоду мужчины нередко оголяют торс, не задумываясь о защите кожи. А вот ноги у них страдают от меланомы гораздо реже — лишь в 14% случаев.
Зато голова и шея — уязвимые зоны: рак здесь появляется у мужчин почти в два раза чаще, чем у женщин. Учёные считают, что роль играют редкие волосы или их полное отсутствие — кожа остаётся без естественной защиты.
Женские ноги под ударом
У женщин другая картина: почти 40% меланом развивается на ногах — от бёдер до щиколоток. Это можно объяснить одеждой: юбки, шорты, платья оголяют именно эти участки. На туловище меланома у женщин возникает гораздо реже — в 22% случаев. А голова и шея страдают только в 13% случаев.
Почему так происходит
Уязвимость определённых зон объясняется не только одеждой, но и строением тела, уровнем гормонов и даже плотностью волос. Исследователи подчёркивают: важно помнить об этом, выбирая одежду для жары и нанося солнцезащитный крем.
Меланома — не про эстетику, а про выживание. И чем раньше её обнаружат, тем выше шансы на выздоровление.
Мелано́ма — пигментных клеток, продуцирующих меланины.
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