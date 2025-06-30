Шампунь не поможет: зона, которую нужно мыть отдельно

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мыть руки, лицо и даже шею — дело привычное. А вот зона за ушами часто остаётся без внимания. Дерматолог Роджер Капур предупреждает: это не мелочь, а важная часть гигиены, которую нельзя игнорировать.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Душ

Одна из самых забытых зон: почему важно мыть за ушами каждый день

Кожа за ушами — настоящее укрытие для грязи, жира и мёртвых клеток. Всё это создаёт идеальную среду для размножения бактерий. Если не удалять загрязнения, они могут проникнуть в микротравмы — например, от серёжек или случайных царапин.

К чему это может привести:

Экзема: покраснение, зуд и шелушение.

покраснение, зуд и шелушение. Инфекции: в редких случаях возможны даже тяжёлые осложнения, включая сепсис.

в редких случаях возможны даже тяжёлые осложнения, включая сепсис. Запах и высыпания: закупоренные поры быстро дают о себе знать.

Как правильно ухаживать

Доктор Капур советует мыть зону за ушами каждый день с мягким мылом, а не просто надеяться на шампунь — он смывается слишком быстро. Также не забывайте протирать дужки очков, которые контактируют с кожей и могут переносить бактерии.

Уточнения

Дерматология — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

