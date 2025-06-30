Шампунь не поможет: зона, которую нужно мыть отдельно

Мыть руки, лицо и даже шею — дело привычное. А вот зона за ушами часто остаётся без внимания. Дерматолог Роджер Капур предупреждает: это не мелочь, а важная часть гигиены, которую нельзя игнорировать.
Кожа за ушами — настоящее укрытие для грязи, жира и мёртвых клеток. Всё это создаёт идеальную среду для размножения бактерий. Если не удалять загрязнения, они могут проникнуть в микротравмы — например, от серёжек или случайных царапин.
К чему это может привести:
Как правильно ухаживать
Доктор Капур советует мыть зону за ушами каждый день с мягким мылом, а не просто надеяться на шампунь — он смывается слишком быстро. Также не забывайте протирать дужки очков, которые контактируют с кожей и могут переносить бактерии.
Дерматология — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.
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