Одна кнопка, которая ворует твою продуктивность ещё до завтрака

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Здоровье

Многие по утрам нажимают на "ещё 10 минут" — казалось бы, безобидная привычка. Но учёные выяснили: это может негативно сказываться на работе мозга и общем самочувствии.

Будильник
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Будильник

Привычка откладывать будильник может мешать мозгу восстанавливаться

Исследователи из Mass General Brigham проанализировали 3 миллиона циклов сна с помощью приложения Sleep Cycle. Результаты оказались неожиданно тревожными: 56% людей регулярно откладывают пробуждение, а 40% — делают это почти ежедневно, тратя на это в среднем по 20 минут каждое утро.

Причём чаще всего будильник откладывают именно в будние дни, когда мозгу особенно нужен полноценный отдых.

Почему это вредно

Доктор Ребекка Роббинс объясняет: каждый раз, когда вы откладываете будильник, вы нарушаете фазу быстрого сна (REM) — ту, в которой мозг восстанавливается, перерабатывает информацию и укрепляет память. В итоге вы получаете фрагментированный, поверхностный сон, а не отдых. Просыпаться от этого становится только труднее.

Что можно сделать

Вместо многократного "ещё чуть-чуть" лучше поставить будильник на более позднее время и встать сразу. Так вы получите полноценный финал сна, а не набор обрывков, и проснётесь с большей ясностью.

Уточнения

Буди́льник - часы, в заданный момент времени подающие звуковой, световой и/или в редких случаях другой сигнал.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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