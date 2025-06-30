Подтянутое лицо без фотошопа: вот что помогает убрать подбородок

Второй подбородок — проблема, с которой сталкиваются не только в возрасте. Он может появиться из-за генетики, набора веса или возрастных изменений. Хорошая новость: есть методы, которые действительно помогают избавиться от него — и не обязательно ложиться под нож.
Что предлагает современная косметология
Дерматовенеролог Айсулу Такаева рассказала, что сегодня существует несколько эффективных способов, как убрать второй подбородок:
Когда нужны более серьёзные меры
Если подбородок выражен сильно, может понадобиться липосакция — но сегодня её делают через минимальные проколы и под местной анестезией. Также набирает популярность нитевая подтяжка — в кожу вводят специальные биоразлагаемые нити, которые подтягивают и омолаживают ткани одновременно.
Важно: без самодеятельности
Перед любой процедурой нужно обязательно пройти обследование и проконсультироваться с врачом — особенно если есть хронические заболевания. Подход к красоте должен быть не только эффективным, но и безопасным.
Подборо́док - самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.
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