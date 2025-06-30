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Подтянутое лицо без фотошопа: вот что помогает убрать подбородок

1:50
Здоровье

Второй подбородок — проблема, с которой сталкиваются не только в возрасте. Он может появиться из-за генетики, набора веса или возрастных изменений. Хорошая новость: есть методы, которые действительно помогают избавиться от него — и не обязательно ложиться под нож.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Как избавиться от второго подбородка: эффективные методы

Что предлагает современная косметология
Дерматовенеролог Айсулу Такаева рассказала, что сегодня существует несколько эффективных способов, как убрать второй подбородок:

  • Инъекции липолитиков
    Эти препараты «расщепляют» жировую ткань. Понадобится курс процедур, но эффект сохраняется надолго.

  • Контурная пластика
    Наполнители помогают выровнять контур подбородка и подтянуть кожу. Метод быстрый, но требует аккуратности и хорошего специалиста.

  • Аппаратные процедуры
    Например, ультразвук, радиоволны или микротоки. Они стимулируют выработку коллагена, делают кожу плотнее и улучшают овал лица.
  • Лимфодренажный массаж
    Подходит для начального этапа — помогает снять отёки и улучшить кровообращение.

Когда нужны более серьёзные меры

Если подбородок выражен сильно, может понадобиться липосакция — но сегодня её делают через минимальные проколы и под местной анестезией. Также набирает популярность нитевая подтяжка — в кожу вводят специальные биоразлагаемые нити, которые подтягивают и омолаживают ткани одновременно.

Важно: без самодеятельности

Перед любой процедурой нужно обязательно пройти обследование и проконсультироваться с врачом — особенно если есть хронические заболевания. Подход к красоте должен быть не только эффективным, но и безопасным.

Уточнения

Подборо́док - самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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