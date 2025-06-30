Подтянутое лицо без фотошопа: вот что помогает убрать подбородок

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Второй подбородок — проблема, с которой сталкиваются не только в возрасте. Он может появиться из-за генетики, набора веса или возрастных изменений. Хорошая новость: есть методы, которые действительно помогают избавиться от него — и не обязательно ложиться под нож.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Двойной подбородок

Как избавиться от второго подбородка: эффективные методы

Что предлагает современная косметология

Дерматовенеролог Айсулу Такаева рассказала, что сегодня существует несколько эффективных способов, как убрать второй подбородок:

Инъекции липолитиков

Эти препараты «расщепляют» жировую ткань. Понадобится курс процедур, но эффект сохраняется надолго.

Эти препараты «расщепляют» жировую ткань. Понадобится курс процедур, но эффект сохраняется надолго. Контурная пластика

Наполнители помогают выровнять контур подбородка и подтянуть кожу. Метод быстрый, но требует аккуратности и хорошего специалиста.

Наполнители помогают выровнять контур подбородка и подтянуть кожу. Метод быстрый, но требует аккуратности и хорошего специалиста. Аппаратные процедуры

Например, ультразвук, радиоволны или микротоки. Они стимулируют выработку коллагена, делают кожу плотнее и улучшают овал лица.

Например, ультразвук, радиоволны или микротоки. Они стимулируют выработку коллагена, делают кожу плотнее и улучшают овал лица. Лимфодренажный массаж

Подходит для начального этапа — помогает снять отёки и улучшить кровообращение.

Когда нужны более серьёзные меры

Если подбородок выражен сильно, может понадобиться липосакция — но сегодня её делают через минимальные проколы и под местной анестезией. Также набирает популярность нитевая подтяжка — в кожу вводят специальные биоразлагаемые нити, которые подтягивают и омолаживают ткани одновременно.

Важно: без самодеятельности

Перед любой процедурой нужно обязательно пройти обследование и проконсультироваться с врачом — особенно если есть хронические заболевания. Подход к красоте должен быть не только эффективным, но и безопасным.

Уточнения

Подборо́док - самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.

