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Это десятилетие решает, доживёте ли вы до 90 — или нет

1:17
Здоровье

Учёные из Финляндии определили возраст, в котором вредные привычки наносят организму максимальный урон. Это не подростковый период и не старость. Самый критический отрезок — с 36 до 46 лет.

Врач измеряет давление
Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач измеряет давление

Самое опасное десятилетие: когда привычки особенно важны для здоровья

Исследование, продолжавшееся более 50 лет, показало: привычки, закрепившиеся в этом возрасте, глубже всего "врастают" в образ жизни и хуже всего поддаются коррекции. Курение, злоупотребление алкоголем, сидячий образ жизни — всё это именно в этот период особенно опасно.

Последствия — не только физические

Люди, которые продолжали курить и регулярно пить с молодости до 40 лет, имели вдвое больший риск гипертонии, ожирения и диабета. А те, кто не смог расстаться с вредными привычками до конца десятилетия, в 2-3 раза чаще страдали от депрессии и эмоционального выгорания.

Что можно сделать

Хорошая новость — именно в 36-46 лет человек чаще всего уже осознанно управляет своей жизнью. Это не слишком поздно, чтобы пересмотреть привычки, а наоборот — самое время что-то изменить, пока не стало поздно.

Уточнения

Вредные привычки - социально-психологический конструкт/концепт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения, регулярно совершаемых человеком и приносящих ему вред.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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