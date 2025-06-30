Это важнее, чем наследственность: что продлевает жизнь на десятилетия

Почему одни живут до 100 лет, а другие — нет? Вопрос кажется сложным, но у науки есть ответ. Врач Михаил Болков, сотрудник Института изучения старения, рассказал, что главную роль в продолжительности жизни играет вовсе не наследственность.
Да, гены важны, но не так сильно, как принято думать. По словам эксперта, лишь 25% долголетия зависит от генетики. Столько же — от условий, в которых человек рос в детстве. А половина продолжительности жизни определяется образом жизни во взрослом возрасте: что мы едим, как двигаемся, как справляемся со стрессом и спим.
Почему мы живём дольше
За последние 200 лет люди стали жить вдвое дольше. Но дело тут не в эволюции, а в доступе к чистой воде, санитарии, прививкам и антибиотикам. Благодаря этим простым вещам исчезли болезни, которые раньше уносили жизни миллионами.
Можно ли продлить жизнь искусственно
Учёные уже добились впечатляющих результатов в экспериментах с животными и даже разрабатывают "таблетки долголетия" для собак. Для людей пока всё сложнее: препараты нужно принимать десятилетиями, а побочные эффекты могут быть непредсказуемыми. Но даже увеличение жизни на 1-2 года за счёт комбинации известных средств уже считается серьёзным успехом.
Насле́дственность - способность организмов передавать свои признаки и особенности развития потомству.
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