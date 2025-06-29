Поцелуи могут передавать не только чувства — но и тревожность

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любовь, близость, поцелуи… А вместе с ними — тревожность и бессонница? Звучит неожиданно, но учёные выяснили: микробиом во рту может играть роль в передаче психоэмоциональных состояний между партнёрами.

Фото: Wikimedia Commons by João Silas joaosilas is licensed under Public domain поцелуй

Учёные: тревога и депрессия могут передаваться через поцелуи

Исследователи наблюдали за 268 парами, в которых один из партнёров страдал от тревоги, депрессии и бессонницы. Через полгода у здоровых супругов тоже начали проявляться признаки тревожных состояний: ухудшился сон, повысился уровень кортизола (гормона стресса), а состав микрофлоры во рту стал похож на микробиом больного партнёра.

Что такое микробиом и при чём тут психика

Микробиом — это совокупность микроорганизмов, живущих в теле. Обычно говорят о кишечнике, но и рот играет важную роль. Ранее уже находили связь между микрофлорой и такими состояниями, как деменция, аутизм и даже шизофрения. Теперь к этому списку добавили и тревожные расстройства.

Почему это важно

Особенно выраженные изменения учёные заметили у женщин. И хотя пока не ясно, является ли передача микробов через поцелуи причиной психических состояний или просто сопутствующим фактором, факт остаётся: близость — это не только про чувства, но и про обмен биологией.

Уточнения

Поцелу́й - прикосновение губами к кому-либо или чему-либо для выражения любви, в знак почтения, и так далее.



