Поцелуи могут передавать не только чувства — но и тревожность

Любовь, близость, поцелуи… А вместе с ними — тревожность и бессонница? Звучит неожиданно, но учёные выяснили: микробиом во рту может играть роль в передаче психоэмоциональных состояний между партнёрами.
Исследователи наблюдали за 268 парами, в которых один из партнёров страдал от тревоги, депрессии и бессонницы. Через полгода у здоровых супругов тоже начали проявляться признаки тревожных состояний: ухудшился сон, повысился уровень кортизола (гормона стресса), а состав микрофлоры во рту стал похож на микробиом больного партнёра.
Что такое микробиом и при чём тут психика
Микробиом — это совокупность микроорганизмов, живущих в теле. Обычно говорят о кишечнике, но и рот играет важную роль. Ранее уже находили связь между микрофлорой и такими состояниями, как деменция, аутизм и даже шизофрения. Теперь к этому списку добавили и тревожные расстройства.
Почему это важно
Особенно выраженные изменения учёные заметили у женщин. И хотя пока не ясно, является ли передача микробов через поцелуи причиной психических состояний или просто сопутствующим фактором, факт остаётся: близость — это не только про чувства, но и про обмен биологией.
Поцелу́й - прикосновение губами к кому-либо или чему-либо для выражения любви, в знак почтения, и так далее.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.