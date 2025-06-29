Тело подаёт сигнал, пока вы спите: не игнорируйте этот признак

Просыпаетесь ночью в мокрой пижаме и думаете, что дело в жаре? Возможно. Но врач Сухаил Хуссейн предупреждает: если потливость повторяется и сопровождается другими симптомами — стоит насторожиться.
Даже летом ночная потливость может быть признаком серьёзных проблем со здоровьем. Врач объясняет: если потоотделение сильное, появляется внезапно и без очевидной причины, особенно при нормальной температуре в комнате — это может быть одним из первых сигналов онкологических заболеваний.
Что может скрываться за симптомом
В числе возможных причин:
Эти состояния часто сопровождаются повышенной потливостью, особенно в ночное время.
На какие симптомы ещё стоит обратить внимание
Если вместе с потливостью вы заметили:
Лучше перестраховаться
Потоотделение может быть нормальной реакцией организма на жару. Но если оно выходит за рамки привычного — не стоит списывать всё на климат. Чем раньше выявлена причина, тем выше шанс на успешное лечение.
Пот - водный раствор солей и органических веществ, выделяемый потовыми железами.
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