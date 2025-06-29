Тело подаёт сигнал, пока вы спите: не игнорируйте этот признак

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Просыпаетесь ночью в мокрой пижаме и думаете, что дело в жаре? Возможно. Но врач Сухаил Хуссейн предупреждает: если потливость повторяется и сопровождается другими симптомами — стоит насторожиться.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка под одеялом

Почему ночная потливость — это не всегда просто жара

Даже летом ночная потливость может быть признаком серьёзных проблем со здоровьем. Врач объясняет: если потоотделение сильное, появляется внезапно и без очевидной причины, особенно при нормальной температуре в комнате — это может быть одним из первых сигналов онкологических заболеваний.

Что может скрываться за симптомом

В числе возможных причин:

лейкемия,

лимфома,

нейроэндокринные опухоли.

Эти состояния часто сопровождаются повышенной потливостью, особенно в ночное время.

На какие симптомы ещё стоит обратить внимание

Если вместе с потливостью вы заметили:

резкое снижение веса,

постоянную усталость,

увеличенные лимфоузлы,

боли в теле, зуд кожи, синяки без причины,

— это веский повод обратиться к врачу.

Лучше перестраховаться

Потоотделение может быть нормальной реакцией организма на жару. Но если оно выходит за рамки привычного — не стоит списывать всё на климат. Чем раньше выявлена причина, тем выше шанс на успешное лечение.

Уточнения

Пот - водный раствор солей и органических веществ, выделяемый потовыми железами.



