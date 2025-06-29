Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Итальянцы шокированы: почему Боракай оказался худшим островом для путешествий
Растёт не вниз, а мучается на месте: одна привычка делает свеклу мелкой и уродливой
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
355 километров, которые изменят Бразилию: новый газопровод переворачивает энергетический рынок страны
Пресс из стали за 15 минут: короткий, но мощный комплекс для рельефа без лишней нагрузки
Неразгаданная деталь: эволюция 4 миллиарда лет молчит об одном секрете тела
Уют начинается с подсветки: неожиданные решения для дома
Свечи всё скажут: 5 признаков, что двигатель уже на грани, и скоро будет совсем плохо
Он крошечный, но может убить весь урожай: что делать с паутинным клещом

Давление снижается само собой — если добавить эти специи в еду

1:40
Здоровье

Высокое давление — это не просто цифры на тонометре, а реальный риск для сердца, сосудов и мозга. Но есть способ поддерживать его в норме без таблеток — с помощью привычных приправ на кухне.

Специи
Фото: https://www.freepik.com
Специи

7 трав и специй, которые помогают снизить давление

Диетолог Лорен Панофф рассказала, какие травы и специи могут мягко, но эффективно помочь.

Что стоит добавить в рацион:

1. Базилик
В нём содержится эвгенол — вещество, которое помогает сосудам расслабляться, уменьшая нагрузку на сердце.

2. Чеснок
Благодаря аллицину он действует почти как лекарство: улучшает кровообращение и снижает давление.

3. Тимьян
Его розмариновая кислота помогает бороться с повышенными показателями и одновременно поддерживает здоровье сосудов.

4. Петрушка
Не только украшение для блюд, но и источник антиоксидантов, которые снижают уровень "плохого" холестерина.

5. Семена сельдерея
Работают как натуральные блокаторы кальциевых каналов — механизм, на который нацелены и многие аптечные препараты.

6. Имбирь
Разгоняет кровь, улучшает циркуляцию и помогает сосудам работать без напряжения.

7. Корица
Регулярное употребление помогает поддерживать давление в пределах нормы, расслабляя стенки сосудов.

А что ещё важно

Травы и специи — это только часть общего подхода. Диетолог напоминает: для стабильного давления нужно следить за питанием, быть активным, отказаться от курения и алкоголя.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Домашние животные
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет Аудио 
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Домашние животные
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Последние материалы
Свечи всё скажут: 5 признаков, что двигатель уже на грани, и скоро будет совсем плохо
Он крошечный, но может убить весь урожай: что делать с паутинным клещом
Почему авиалайнеры летают на высоте от 9 до 13 километров? Откроем секреты высоких полётов
Потный кошмар или свежесть? Эти простые шаги помогут вам не потеть в самую жару
Он просто хотел любви: мангуст прошёл 24 км ради пары, но оказался в пивнушке
Седокова против хейтеров: как певица справляется с оскорблениями после трагедии
Венгерская звезда взошла на европейском небосклоне: рекорды и медали на чемпионате Европы
Три коробки конфет от сына!: Климова растрогана взрослым поступком 16-летнего Корнея
Ферма будущего: в джунглях Амазонки выращивают асаи для всего мира
Лимонад подрывает не только фигуру, но и шансы на отцовство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.