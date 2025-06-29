Давление снижается само собой — если добавить эти специи в еду

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокое давление — это не просто цифры на тонометре, а реальный риск для сердца, сосудов и мозга. Но есть способ поддерживать его в норме без таблеток — с помощью привычных приправ на кухне.

Фото: https://www.freepik.com Специи

7 трав и специй, которые помогают снизить давление

Диетолог Лорен Панофф рассказала, какие травы и специи могут мягко, но эффективно помочь.

Что стоит добавить в рацион:

1. Базилик

В нём содержится эвгенол — вещество, которое помогает сосудам расслабляться, уменьшая нагрузку на сердце.

2. Чеснок

Благодаря аллицину он действует почти как лекарство: улучшает кровообращение и снижает давление.

3. Тимьян

Его розмариновая кислота помогает бороться с повышенными показателями и одновременно поддерживает здоровье сосудов.

4. Петрушка

Не только украшение для блюд, но и источник антиоксидантов, которые снижают уровень "плохого" холестерина.

5. Семена сельдерея

Работают как натуральные блокаторы кальциевых каналов — механизм, на который нацелены и многие аптечные препараты.

6. Имбирь

Разгоняет кровь, улучшает циркуляцию и помогает сосудам работать без напряжения.

7. Корица

Регулярное употребление помогает поддерживать давление в пределах нормы, расслабляя стенки сосудов.

А что ещё важно

Травы и специи — это только часть общего подхода. Диетолог напоминает: для стабильного давления нужно следить за питанием, быть активным, отказаться от курения и алкоголя.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

