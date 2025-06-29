Давление снижается само собой — если добавить эти специи в еду

Высокое давление — это не просто цифры на тонометре, а реальный риск для сердца, сосудов и мозга. Но есть способ поддерживать его в норме без таблеток — с помощью привычных приправ на кухне.
Диетолог Лорен Панофф рассказала, какие травы и специи могут мягко, но эффективно помочь.
Что стоит добавить в рацион:
1. Базилик
В нём содержится эвгенол — вещество, которое помогает сосудам расслабляться, уменьшая нагрузку на сердце.
2. Чеснок
Благодаря аллицину он действует почти как лекарство: улучшает кровообращение и снижает давление.
3. Тимьян
Его розмариновая кислота помогает бороться с повышенными показателями и одновременно поддерживает здоровье сосудов.
4. Петрушка
Не только украшение для блюд, но и источник антиоксидантов, которые снижают уровень "плохого" холестерина.
5. Семена сельдерея
Работают как натуральные блокаторы кальциевых каналов — механизм, на который нацелены и многие аптечные препараты.
6. Имбирь
Разгоняет кровь, улучшает циркуляцию и помогает сосудам работать без напряжения.
7. Корица
Регулярное употребление помогает поддерживать давление в пределах нормы, расслабляя стенки сосудов.
А что ещё важно
Травы и специи — это только часть общего подхода. Диетолог напоминает: для стабильного давления нужно следить за питанием, быть активным, отказаться от курения и алкоголя.
Кровяно́е давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.