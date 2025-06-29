Лимонад подрывает не только фигуру, но и шансы на отцовство

Газировка и сладкие напитки — не такая уж безобидная привычка. Учёные из Сингапура выяснили, что регулярное потребление сладких напитков может не только увеличивать вес, но и заметно снижать мужскую фертильность.
Анализ данных из разных исследований показал: у мужчин, которые часто пьют лимонады и газировку, снижается концентрация сперматозоидов, ухудшается их подвижность и повышается уровень повреждений ДНК. Всё это серьёзно влияет на способность к зачатию.
Почему это происходит
Точные механизмы ещё изучаются, но главные подозреваемые — избыток сахара и его влияние на организм. Он вызывает:
Все эти факторы негативно сказываются не только на репродуктивной функции, но и на общем здоровье.
Что можно сделать
Учёные рекомендуют сократить потребление сладких напитков. Лучше заменить их на воду, несладкий чай или разбавленные соки — особенно если вы планируете завести детей.
Ферти́льность — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.