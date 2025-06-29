Лимонад подрывает не только фигуру, но и шансы на отцовство

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Газировка и сладкие напитки — не такая уж безобидная привычка. Учёные из Сингапура выяснили, что регулярное потребление сладких напитков может не только увеличивать вес, но и заметно снижать мужскую фертильность.

Фото: unsplash.com by Neha Deshmukh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лимонад

Как газировка влияет на мужскую фертильность

Анализ данных из разных исследований показал: у мужчин, которые часто пьют лимонады и газировку, снижается концентрация сперматозоидов, ухудшается их подвижность и повышается уровень повреждений ДНК. Всё это серьёзно влияет на способность к зачатию.

Почему это происходит

Точные механизмы ещё изучаются, но главные подозреваемые — избыток сахара и его влияние на организм. Он вызывает:

окислительный стресс,

гормональные сбои,

инсулинорезистентность.

Все эти факторы негативно сказываются не только на репродуктивной функции, но и на общем здоровье.

Что можно сделать

Учёные рекомендуют сократить потребление сладких напитков. Лучше заменить их на воду, несладкий чай или разбавленные соки — особенно если вы планируете завести детей.

Уточнения

Ферти́льность — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство.

