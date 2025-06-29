Больше не нужно тратить тысячи: метод против облысения нашли в природе

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Облысение — проблема, с которой сталкиваются миллионы. Но теперь появилась надежда на доступное и эффективное решение. Японские учёные нашли способ стимулировать рост волос с помощью растений, давно известных в традиционной медицине.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Облысение

Японский способ против облысения: просто, дёшево и натурально

Специалисты из компании Rohto Pharmaceutical Co. обнаружили: экстракты коры феллодендрона (азиатское дерево) и высушенной кожуры мандарина (чинпи) усиливают выработку плацентарного фактора роста (PlGF) — вещества, которое отвечает за формирование волосяных фолликулов.

Эффект в цифрах

По данным учёных, эти компоненты увеличивают уровень PlGF в два раза и более. Это может стать настоящим прорывом в лечении выпадения волос — особенно потому, что оба растения уже используются в медицине и доступны по цене.

Не только для головы

Открытие обещает быть универсальным. Технологию планируют применять не только для стимуляции роста волос на голове, но и для ресниц, бороды и других участков.

Что дальше

Компания уже работает над созданием новых средств на основе этих экстрактов. Они могут стать альтернативой дорогостоящим и агрессивным методам — мягкой, натуральной и результативной.

Уточнения

Алопе́ция — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

