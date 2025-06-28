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Этот летний напиток может быть и полезным, и вредным — всё решают 4 детали

1:29
Здоровье

Летом квас — один из самых популярных напитков. Но выбрать хороший — не так просто. В Роспотребнадзоре рассказали, на что стоит обращать внимание, чтобы получить не только вкус, но и пользу.

Квас
Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квас

Как выбрать квас, который действительно полезен

Качественный квас готовят по классике: вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи. Никаких консервантов, ароматизаторов и усилителей вкуса. Если в составе что-то лишнее — перед вами уже не квас, а напиток "на тему кваса".

Признаки хорошего напитка:

  • Пена. Да, как у пива — лёгкая пена говорит о нормальном уровне углекислоты, а значит, напиток "живой".

  • Чистое дно. Осадок в бутылке — тревожный сигнал: он может указывать на нарушение технологии.

  • Тёмная бутылка. Свет разрушает полезные свойства кваса, поэтому качественный напиток продают в тёмной таре.

Если покупаете на разлив

Обратите внимание на санитарные условия. У продавца должна быть медицинская книжка, тара — защищённой от солнца, а рабочее место — чистым и оборудованным крышками и контейнерами. Без этого — никакого доверия.

Польза кваса — не миф

Хороший квас улучшает пищеварение, ускоряет обмен веществ и поддерживает работу сердца. Главное — выбирать правильно и не пить литрами подряд.

Уточнения

Квас - традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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