Этот летний напиток может быть и полезным, и вредным — всё решают 4 детали

Летом квас — один из самых популярных напитков. Но выбрать хороший — не так просто. В Роспотребнадзоре рассказали, на что стоит обращать внимание, чтобы получить не только вкус, но и пользу.
Качественный квас готовят по классике: вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи. Никаких консервантов, ароматизаторов и усилителей вкуса. Если в составе что-то лишнее — перед вами уже не квас, а напиток "на тему кваса".
Признаки хорошего напитка:
Если покупаете на разлив
Обратите внимание на санитарные условия. У продавца должна быть медицинская книжка, тара — защищённой от солнца, а рабочее место — чистым и оборудованным крышками и контейнерами. Без этого — никакого доверия.
Польза кваса — не миф
Хороший квас улучшает пищеварение, ускоряет обмен веществ и поддерживает работу сердца. Главное — выбирать правильно и не пить литрами подряд.
Квас - традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба.
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