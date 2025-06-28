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Эти 6 продуктов работают лучше кремов — и вы уже их едите

1:47
Здоровье

Красивую кожу можно получить не только с помощью баночек и кремов, но и с тарелки. Врач Сохаиб Имтиаз рассказал, какие продукты помогают добиться чистоты, сияния и ровного тона — естественным путём, без дорогостоящих процедур.

Девушка с ухоженной кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с ухоженной кожей

6 продуктов, которые действительно улучшают состояние кожи

Вот список проверенных помощников для кожи:

1. Жирная рыба
Лосось, скумбрия, сельдь — всё это отличные источники омега-3. Они защищают кожу от ультрафиолета и помогают при таких состояниях, как псориаз или дерматит.

2. Помидоры
В них много антиоксидантов, которые укрепляют защитный барьер кожи и уменьшают вред от солнца. Особенно полезны для чувствительной кожи.

3. Зелёный чай
Благодаря полифенолам он борется с воспалением и замедляет фотостарение. Первые результаты можно заметить уже через пару месяцев регулярного питья.

4. Миндаль
Содержит витамин E и жирные кислоты, которые уменьшают морщины и улучшают состояние кожи при раздражениях.

5. Семена льна
В льняном масле — снова омега-3. Они повышают уровень увлажнённости кожи и ускоряют заживление мелких повреждений.

6. Соя
Изофлавоны в ней стимулируют выработку коллагена, уменьшают признаки старения, а ещё помогают при акне и экземе.

А что лучше исключить

Сладости, фастфуд, продукты с большим количеством омега-6 и шоколад могут усиливать воспаление и провоцировать высыпания. Если хотите здоровую кожу — начните с того, что кладёте в тарелку.

Уточнения

Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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