Эти 6 продуктов работают лучше кремов — и вы уже их едите

Красивую кожу можно получить не только с помощью баночек и кремов, но и с тарелки. Врач Сохаиб Имтиаз рассказал, какие продукты помогают добиться чистоты, сияния и ровного тона — естественным путём, без дорогостоящих процедур.
Вот список проверенных помощников для кожи:
1. Жирная рыба
Лосось, скумбрия, сельдь — всё это отличные источники омега-3. Они защищают кожу от ультрафиолета и помогают при таких состояниях, как псориаз или дерматит.
2. Помидоры
В них много антиоксидантов, которые укрепляют защитный барьер кожи и уменьшают вред от солнца. Особенно полезны для чувствительной кожи.
3. Зелёный чай
Благодаря полифенолам он борется с воспалением и замедляет фотостарение. Первые результаты можно заметить уже через пару месяцев регулярного питья.
4. Миндаль
Содержит витамин E и жирные кислоты, которые уменьшают морщины и улучшают состояние кожи при раздражениях.
5. Семена льна
В льняном масле — снова омега-3. Они повышают уровень увлажнённости кожи и ускоряют заживление мелких повреждений.
6. Соя
Изофлавоны в ней стимулируют выработку коллагена, уменьшают признаки старения, а ещё помогают при акне и экземе.
А что лучше исключить
Сладости, фастфуд, продукты с большим количеством омега-6 и шоколад могут усиливать воспаление и провоцировать высыпания. Если хотите здоровую кожу — начните с того, что кладёте в тарелку.
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