Когда ранний подъём — это не добродетель, а тревожный симптом

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают, что раннее пробуждение — признак собранности и силы воли. Но если вы постоянно просыпаетесь до будильника и не можете заснуть снова, это может быть сигналом, что с организмом что-то не так.

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Просыпаетесь до будильника: это может быть не просто привычка

Ульяна Махова, врач из Пироговского университета, объясняет: регулярное пробуждение задолго до нужного времени может быть ранним симптомом проблем со здоровьем. Особенно, если оно сопровождается раздражительностью, усталостью и трудностями с концентрацией.

Возможная причина — гормоны

Иногда такие пробуждения связаны с гипертиреозом — состоянием, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов. Это влияет на работу всего организма и нарушает сон.

На что ещё стоит обратить внимание

Помимо бессонницы, на гипертиреоз могут указывать:

дрожь в руках,

учащённый пульс,

тревожность без причины,

внезапная потеря веса,

сухая кожа и ломкие волосы.

Что делать

Если вы замечаете такие симптомы, лучше не откладывать визит к врачу. Чем раньше выявить проблему, тем легче её решить — и снова высыпаться спокойно до утра.

Уточнения

Бессо́нница — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

