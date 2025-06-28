Когда ранний подъём — это не добродетель, а тревожный симптом

Многие считают, что раннее пробуждение — признак собранности и силы воли. Но если вы постоянно просыпаетесь до будильника и не можете заснуть снова, это может быть сигналом, что с организмом что-то не так.
Ульяна Махова, врач из Пироговского университета, объясняет: регулярное пробуждение задолго до нужного времени может быть ранним симптомом проблем со здоровьем. Особенно, если оно сопровождается раздражительностью, усталостью и трудностями с концентрацией.
Возможная причина — гормоны
Иногда такие пробуждения связаны с гипертиреозом — состоянием, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов. Это влияет на работу всего организма и нарушает сон.
На что ещё стоит обратить внимание
Помимо бессонницы, на гипертиреоз могут указывать:
Что делать
Если вы замечаете такие симптомы, лучше не откладывать визит к врачу. Чем раньше выявить проблему, тем легче её решить — и снова высыпаться спокойно до утра.
Бессо́нница — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.
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