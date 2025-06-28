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Когда ранний подъём — это не добродетель, а тревожный симптом

1:16
Здоровье

Многие считают, что раннее пробуждение — признак собранности и силы воли. Но если вы постоянно просыпаетесь до будильника и не можете заснуть снова, это может быть сигналом, что с организмом что-то не так.

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Просыпаетесь до будильника: это может быть не просто привычка

Ульяна Махова, врач из Пироговского университета, объясняет: регулярное пробуждение задолго до нужного времени может быть ранним симптомом проблем со здоровьем. Особенно, если оно сопровождается раздражительностью, усталостью и трудностями с концентрацией.

Возможная причина — гормоны

Иногда такие пробуждения связаны с гипертиреозом — состоянием, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов. Это влияет на работу всего организма и нарушает сон.

На что ещё стоит обратить внимание

Помимо бессонницы, на гипертиреоз могут указывать:

  • дрожь в руках,
  • учащённый пульс,
  • тревожность без причины,
  • внезапная потеря веса,
  • сухая кожа и ломкие волосы.

Что делать

Если вы замечаете такие симптомы, лучше не откладывать визит к врачу. Чем раньше выявить проблему, тем легче её решить — и снова высыпаться спокойно до утра.

Уточнения

Бессо́нница — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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