Ягоды с дороги могут быть опаснее фастфуда — вот почему

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летние фрукты и ягоды на обочине дороги выглядят соблазнительно, особенно по пути на дачу. Но за этим удобством могут скрываться серьёзные риски для здоровья.

Фото: Flickr by Konstantin Malanchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сбор ягод

Почему не стоит покупать ягоды с трассы

Биотехнолог Мария Золотарёва предупреждает: плоды, которые лежат рядом с трассой, впитывают в себя токсины из выхлопных газов и дорожной пыли. Простое мытьё здесь не всегда спасает — вредные вещества проникают глубже, особенно если плод мягкий и пористый.

Самые опасные вещества

Речь идёт о тяжёлых металлах и полициклических ароматических углеводородах. Эти соединения могут накапливаться в организме и со временем провоцировать серьёзные проблемы — от аллергий до хронических заболеваний.

Ягоды — в зоне риска

Малину, клубнику или чернику сложно тщательно промыть, а их нежная поверхность как губка впитывает грязь и токсины. Такие продукты особенно опасны, если их есть сразу после покупки — прямо с ладони.

Как выбрать безопасное

Если уж и покупать у дороги, то только плотные фрукты — например, яблоки, груши или сливы. Их можно очистить от кожуры или вымыть с использованием специальных средств. И всё равно — лучше выбрать другой источник.

Уточнения

Я́года - многосемянный (реже дву- или односемянный) плод с тонким кожистым экзокарпием и сочными мезокарпием и эндокарпием.

