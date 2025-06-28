Ягоды с дороги могут быть опаснее фастфуда — вот почему

Летние фрукты и ягоды на обочине дороги выглядят соблазнительно, особенно по пути на дачу. Но за этим удобством могут скрываться серьёзные риски для здоровья.
Биотехнолог Мария Золотарёва предупреждает: плоды, которые лежат рядом с трассой, впитывают в себя токсины из выхлопных газов и дорожной пыли. Простое мытьё здесь не всегда спасает — вредные вещества проникают глубже, особенно если плод мягкий и пористый.
Самые опасные вещества
Речь идёт о тяжёлых металлах и полициклических ароматических углеводородах. Эти соединения могут накапливаться в организме и со временем провоцировать серьёзные проблемы — от аллергий до хронических заболеваний.
Ягоды — в зоне риска
Малину, клубнику или чернику сложно тщательно промыть, а их нежная поверхность как губка впитывает грязь и токсины. Такие продукты особенно опасны, если их есть сразу после покупки — прямо с ладони.
Как выбрать безопасное
Если уж и покупать у дороги, то только плотные фрукты — например, яблоки, груши или сливы. Их можно очистить от кожуры или вымыть с использованием специальных средств. И всё равно — лучше выбрать другой источник.
Я́года - многосемянный (реже дву- или односемянный) плод с тонким кожистым экзокарпием и сочными мезокарпием и эндокарпием.
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