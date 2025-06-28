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Ты включаешь кондиционер — и даже не подозреваешь, что рискуешь

1:21
Здоровье

Летом хочется охладиться, но именно резкий контраст температур часто приводит к болезням. Так можно ли заболеть пневмонией из-за кондиционера? Отвечает врач — и ответ не такой однозначный.

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка больна

Может ли кондиционер стать причиной пневмонии

Олег Морунов, врач и кандидат медицинских наук, объясняет: сам по себе холодный воздух не вызывает воспаление лёгких. Но вот ослабить иммунитет он вполне может. Когда разгорячённый человек попадает в холодное помещение — будь то офис, метро или магазин — организм испытывает стресс. А значит, возрастает риск подхватить ОРВИ, фарингит или бронхит.

Как инфекция добирается до лёгких

Пневмония — это уже инфекция. Для её развития нужны вирусы, бактерии или грибки. Если иммунитет ослаблен (например, из-за переохлаждения), организм может не справиться с вирусом, и инфекция "спустится" ниже — в лёгкие. Вот тогда и развивается пневмония.

Вывод: не кондиционер виноват

Кондиционер сам по себе не заразен. Но он может создать условия, при которых инфекция получит шанс. Чтобы этого не произошло, не стоит направлять поток воздуха прямо на себя и избегать резких перепадов температуры.

Уточнения

Пневмони́я — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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