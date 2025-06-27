Атмосфера изменилась навсегда: уровень CO₂ пробил точку невозврата

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В мае 2025 года концентрация углекислого газа в атмосфере превысила 430 ppm — это самый высокий показатель за всё время наблюдений. Учёные из Института Скриппса и NOAA подтвердили: мы находимся на исторической отметке, и последствия могут быть необратимыми.

Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0 Выбросы

Рекорд побит: CO₂ в атмосфере достиг тревожного уровня

CO₂ - главный двигатель глобального потепления. Его рост усиливает климатический хаос: сильные засухи, наводнения, лесные пожары и рекордные волны жары. Но это ещё не всё - углекислый газ закисляет океаны, разрушая морские экосистемы, от кораллов до микроскопических ракообразных.

Мы уже были там — миллионы лет назад

Учёные предупреждают: уровень CO₂ сегодня сопоставим с тем, что был 4,5 миллиона лет назад. Тогда температура на планете была почти на 4 °C выше, а уровень моря — на 24 метра выше нынешнего. Это не фантастика, а возможный сценарий будущего.

Виновник известен

Главная причина — деятельность человека: вырубка лесов, сжигание нефти, газа и угля, выбросы от промышленных производств. И даже если остановить всё прямо сейчас, CO₂ останется в атмосфере на тысячи лет.

Уточнения

Атмосфе́ра - газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

