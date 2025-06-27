Атмосфера изменилась навсегда: уровень CO₂ пробил точку невозврата

В мае 2025 года концентрация углекислого газа в атмосфере превысила 430 ppm — это самый высокий показатель за всё время наблюдений. Учёные из Института Скриппса и NOAA подтвердили: мы находимся на исторической отметке, и последствия могут быть необратимыми.
CO₂ - главный двигатель глобального потепления. Его рост усиливает климатический хаос: сильные засухи, наводнения, лесные пожары и рекордные волны жары. Но это ещё не всё - углекислый газ закисляет океаны, разрушая морские экосистемы, от кораллов до микроскопических ракообразных.
Мы уже были там — миллионы лет назад
Учёные предупреждают: уровень CO₂ сегодня сопоставим с тем, что был 4,5 миллиона лет назад. Тогда температура на планете была почти на 4 °C выше, а уровень моря — на 24 метра выше нынешнего. Это не фантастика, а возможный сценарий будущего.
Виновник известен
Главная причина — деятельность человека: вырубка лесов, сжигание нефти, газа и угля, выбросы от промышленных производств. И даже если остановить всё прямо сейчас, CO₂ останется в атмосфере на тысячи лет.
Атмосфе́ра - газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.
Могут ли волки и лисы дать потомство? Учёные объясняют, почему такой гибрид невозможен, и разбирают редкие случаи скрещивания собак с другими видами.