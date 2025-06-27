Он приходит неожиданно — и в 30, и в 25: что нужно знать уже сейчас

Инсульт всё чаще случается у людей, которые, казалось бы, в самом расцвете сил. Более половины новых случаев фиксируются у молодых — это тревожный сигнал, на который стоит обратить внимание.
Невролог Инна Филатова рассказала, что ещё в 2011 году молодые пациенты составляли всего 14% всех случаев инсульта. Сегодня их число выросло более чем в два раза. И это не просто временное нарушение — ишемический инсульт у молодых нередко повышает риск развития рассеянного склероза, а лишь каждый пятый возвращается к прежней работе.
Основные причины
Врачи выделяют несколько причин, почему инсульт поражает именно молодых:
Симптомы, которые нельзя игнорировать
Сигналы могут быть неожиданными, но очень опасными:
внезапная потеря сознания — она бывает примерно в каждом четвёртом случае.
Что важно помнить
Молодость — не гарантия защиты. Если есть факторы риска, особенно со стороны сердца и сосудов, лучше не откладывать визит к врачу. Предупреждён — значит вооружён.
Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.
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