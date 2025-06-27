Он приходит неожиданно — и в 30, и в 25: что нужно знать уже сейчас

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инсульт всё чаще случается у людей, которые, казалось бы, в самом расцвете сил. Более половины новых случаев фиксируются у молодых — это тревожный сигнал, на который стоит обратить внимание.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигрень

Инсульт молодеет: на что обращать внимание

Невролог Инна Филатова рассказала, что ещё в 2011 году молодые пациенты составляли всего 14% всех случаев инсульта. Сегодня их число выросло более чем в два раза. И это не просто временное нарушение — ишемический инсульт у молодых нередко повышает риск развития рассеянного склероза, а лишь каждый пятый возвращается к прежней работе.

Основные причины

Врачи выделяют несколько причин, почему инсульт поражает именно молодых:

Диссекция артерий - сосуд может повредиться от травмы, резкого поворота головы, чрезмерной нагрузки или алкоголя.

- сосуд может повредиться от травмы, резкого поворота головы, чрезмерной нагрузки или алкоголя. Женские факторы - оральные контрацептивы и послеродовой период увеличивают риски.

- оральные контрацептивы и послеродовой период увеличивают риски. Антифосфолипидный синдром - аутоиммунное заболевание, провоцирующее образование тромбов.

- аутоиммунное заболевание, провоцирующее образование тромбов. Проблемы с сердцем - часто выявляются только при обследовании, например с помощью УЗИ сердца.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Сигналы могут быть неожиданными, но очень опасными:

сильная боль в шее или затылке,

резкая головная боль,

внезапная потеря сознания — она бывает примерно в каждом четвёртом случае.

Что важно помнить

Молодость — не гарантия защиты. Если есть факторы риска, особенно со стороны сердца и сосудов, лучше не откладывать визит к врачу. Предупреждён — значит вооружён.

Уточнения

Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.

