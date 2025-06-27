Она делает мужчину стильным — и невидимо опасным

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От брутальных актёров до хипстеров с кофе навынос — бороды давно стали модным атрибутом. Но за стильным образом может скрываться настоящая колония микробов.

Бородатый мужчина
Фото: unsplash.com by Vinicius Amano, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бородатый мужчина

Больше, чем у собаки: что скрывает мужская борода

Почему борода — идеальная среда для бактерий
Микробиолог Примроуз Фристоун из Университета Лестера рассказала, что бороды собирают не только комплименты, но и огромное количество микробов. Тёплая, влажная и пушистая среда задерживает остатки еды, кожное сало и уличную пыль — идеальные условия для роста бактерий.

Руки, лицо и всё остальное

Мы часто трогаем бороду руками, а руки — не самые стерильные части тела. Именно через них в бороду попадает множество микробов с дверных ручек, экранов телефонов и других поверхностей.

Что показали исследования

В одном исследовании учёные сравнили бактериальный состав в бородах мужчин и шерсти собак. Оказалось, что у всех 18 мужчин уровень микробов был высоким, в то время как у собак — только у 23 из 30. Более того, в некоторых бородах находили даже лобковых вшей и бактерии, вызывающие кожные заболевания.

Борода — это не приговор

Это не значит, что нужно срочно сбривать бороду. Просто за ней стоит ухаживать: мыть регулярно, не трогать грязными руками и, возможно, реже прижиматься ею к чужим лицам.

Уточнения

Борода́ - волосяной покров на нижней части лица и передней части шеи.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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