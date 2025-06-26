Скальпель в Орландо, пациент в Анголе — всё прошло так, будто они были рядом

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирургия без границ: операция через континенты

Американский врач Випул Патель смог провести сложную операцию пациенту в Африке, находясь при этом за тысячи километров — во Флориде. С помощью системы роботизированной телехирургии он удалил простату пациенту из Анголы, не выходя из клиники в Орландо.

Медицина без границ: операция длилась часы, расстояние — тысячи километров

Пациент, Фернандо да Сильва, получил диагноз рак предстательной железы в марте. Уже в июне он стал первым участником клинических испытаний новой трансконтинентальной хирургической системы. Для операции использовались оптоволоконные кабели, которые обеспечили стабильную и быструю связь. Несмотря на расстояние, хирург отметил, что не ощущал никакой задержки при управлении роботом.

Кто стоял за технологией

Над проектом работала международная команда инженеров и медиков, а возглавил её доктор Патель, медицинский директор Глобального института робототехники. Разработка длилась около двух лет, и за это время специалисты проверили десятки технических решений, прежде чем выйти на надёжную систему.

Безопасность на первом месте

В операционной, где находился пациент, дежурила местная команда хирургов, готовая немедленно вмешаться при необходимости. Но помощь не понадобилась — всё прошло гладко и без осложнений.

Хирургия меняется

Это не единичный случай: в 2023 году российский врач из Новосибирска уже проводил операцию на расстоянии, оперируя сердце пациента в Китае. Похоже, медицина вступает в эру, когда расстояние больше не преграда.

Уточнения

Хирурги́я — область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечат при помощи оперативного (хирургического) метода.

