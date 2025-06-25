Шок! Отказавшись от раннего завтрака, вы увидите, как тает лишний жир – вот что говорят эксперты

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У каждого своё мнение о завтраке, особенно о лучшем времени для него. Хотя время ужина может быть спорным вопросом, завтрак вызывает самые противоречивые мнения. Популярное мнение, поддерживаемое компаниями по производству хлопьев, часто называет его "самым важным приемом пищи за день". Однако многие из нас его пропускают и ограничиваются кофе до обеда.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

С точки зрения здоровья, стоит ли вообще завтракать? И если да, то что лучше есть? Эксперты сходятся во мнении, что не нужно сразу набрасываться на еду после пробуждения. Рупи Ауйла, врач и автор кулинарных книг, рекомендует подождать хотя бы пару часов до середины утра.

Причины позднего завтрака включают продление ночного голодания, что даёт кишечнику больше отдыха. Ограниченное по времени питание (не менее 12 часов между последним приемом пищи и первым на следующий день) способствует сжиганию жира и улучшению метаболизма. Ауйла также советует сосредоточиться на регидратации с помощью воды с солью, избегая пищи до 9-10 утра.

Адам Коллинз, доцент кафедры питания, объясняет, что многие не голодны сразу после пробуждения из-за того, что организм уже начал вырабатывать глюкозу. Традиционные углеводные завтраки, такие как хлопья и тосты, дают быстрый, но короткий всплеск энергии, что приводит к голоду к середине утра. Вместо этого Коллинз рекомендует пищу с высоким содержанием белка и клетчатки, которая поддерживает энергию и чувство сытости, пишет gq-magazine.co.uk.

Ауйла предлагает несколько вариантов завтрака: ночную овсянку с овсом, семенами льна, чиа, семенами конопли, тертым яблоком, тыквенными семечками и протеиновым порошком; яичницу-болтунью; тофу на цельнозерновом хлебе; шакшуку с чечевицей и авокадо. Он также рекомендует включать соленые блюда, такие как остатки вчерашнего ужина, что ближе к привычкам охотников-собирателей.

Но нужен ли завтрак вообще? Коллинз отмечает, что пропуск завтрака может быть связан с ожирением, но это скорее связано с попытками сократить общее потребление калорий. Поздний завтрак с белками и клетчаткой может быть полезен, но не всегда удобен. Главное — компенсировать пропущенный завтрак другими приемами пищи, не переедая позже в течение дня.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

