Рис под прицелом: когда он друг, а когда враг вашей талии и здоровья

Рис — один из самых популярных крахмалистых продуктов в мире. Он широко используется в кухнях разных стран благодаря своему вкусу и удобству. Однако его влияние на уровень сахара в крови может варьироваться в зависимости от сорта, что важно учитывать для поддержания здоровья, особенно для людей с диабетом, преддиабетом или тех, кто стремится контролировать вес.
Белый рис, особенно в очищенном виде, остаётся одним из самых популярных видов риса во Франции, сообщает recherchecliniquepariscentre.fr. Однако его высокий гликемический индекс (ГИ) в диапазоне 65-70 приводит к быстрому повышению уровня глюкозы в крови, за которым следует резкое падение. Это может вызвать чувство голода, усталость и желание перекусить.
Факторы, влияющие на ГИ белого риса:
Цельнозерновой рис сохраняет все свои полезные свойства, включая пищевые волокна и минералы. Его умеренный гликемический индекс в диапазоне 50-55 способствует более медленному усвоению углеводов, что помогает избежать резких скачков сахара в крови и дольше сохраняет чувство сытости.
Менее известный, но не менее ценный, красный рис богат антиоксидантами, которые способствуют снижению воспаления и замедлению старения клеток. Его гликемический индекс ещё ниже, что делает его отличным выбором для тех, кто заботится о своём здоровье.
Выбор риса может существенно повлиять на ваше здоровье. Цельнозерновой или красный рис помогут стабилизировать уровень сахара в крови, дольше сохранять чувство сытости и снизить риск усталости. Включение этих видов риса в рацион — простой способ улучшить своё самочувствие и поддержать метаболическое здоровье.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
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