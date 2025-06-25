Рис под прицелом: когда он друг, а когда враг вашей талии и здоровья

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рис — один из самых популярных крахмалистых продуктов в мире. Он широко используется в кухнях разных стран благодаря своему вкусу и удобству. Однако его влияние на уровень сахара в крови может варьироваться в зависимости от сорта, что важно учитывать для поддержания здоровья, особенно для людей с диабетом, преддиабетом или тех, кто стремится контролировать вес.

Фото: https://www.freepik.com by topntp26 Курица с рисом и креветками

Белый рис: быстро, но рискованно

Белый рис, особенно в очищенном виде, остаётся одним из самых популярных видов риса во Франции, сообщает recherchecliniquepariscentre.fr. Однако его высокий гликемический индекс (ГИ) в диапазоне 65-70 приводит к быстрому повышению уровня глюкозы в крови, за которым следует резкое падение. Это может вызвать чувство голода, усталость и желание перекусить.

Факторы, влияющие на ГИ белого риса:

Длительная термическая обработка

Использование предварительно приготовленного или пакетированного риса

Добавление сладкого уксуса (например, в рис для суши)

Богатые специями и приправами блюда

Цельнозерновой рис: стабильность и сытость

Цельнозерновой рис сохраняет все свои полезные свойства, включая пищевые волокна и минералы. Его умеренный гликемический индекс в диапазоне 50-55 способствует более медленному усвоению углеводов, что помогает избежать резких скачков сахара в крови и дольше сохраняет чувство сытости.

Красный рис: антиоксиданты и здоровье

Менее известный, но не менее ценный, красный рис богат антиоксидантами, которые способствуют снижению воспаления и замедлению старения клеток. Его гликемический индекс ещё ниже, что делает его отличным выбором для тех, кто заботится о своём здоровье.

4 совета по употреблению риса

Готовьте рис аль денте: это помогает снизить его гликемический индекс. Добавляйте овощи с высоким содержанием клетчатки: они замедляют процесс усвоения углеводов. Избегайте полуфабрикатов: они часто содержат добавленные сахара и консерванты. Комбинируйте белый и коричневый рис: это поможет сбалансировать уровень углеводов и улучшить питательные свойства блюда.

Выбор риса может существенно повлиять на ваше здоровье. Цельнозерновой или красный рис помогут стабилизировать уровень сахара в крови, дольше сохранять чувство сытости и снизить риск усталости. Включение этих видов риса в рацион — простой способ улучшить своё самочувствие и поддержать метаболическое здоровье.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.



