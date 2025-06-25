Вечерний десерт для здоровья: эти 6 фруктов сотворят чудо с вашим сном и фигурой

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ужин с фруктами — отличная альтернатива для тех, кто не может есть рекомендуемые порции фруктов на завтрак или обед. Это позволяет получать необходимые питательные вещества.

Фото: freepik by pikisuperstar ананас

Фрукты — отличный выбор для любого приема пищи. Их можно есть несколько раз в день, не опасаясь за здоровье или фигуру. Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, что делает их полезными для поддержания здоровья, контроля веса и улучшения самочувствия.

Однако людям с диабетом стоит быть осторожными. Некоторые фрукты, такие как виноград, манго и бананы, содержат много фруктозы, натурального сахара. Перед их употреблением необходимо учитывать дозировку инсулина, уровень глюкозы в крови и другие факторы, напоминает uol.com.br.

Вот шесть фруктов, которые идеально подходят для легкого и полезного ужина:

Авокадо. Этот фрукт содержит фитостерины, которые помогают контролировать уровень сахара в крови ночью, снижают уровень кортизола и холестерина. Ананас. Благодаря ферменту бромелайну, ананас улучшает пищеварение и обладает мочегонным эффектом, выводя токсины и снимая отеки. Вишня. В вишне содержится аминокислота триптофан, которая способствует выработке мелатонина — гормона сна, необходимого для качественного отдыха. Киви. Киви богат антиоксидантами, витаминами и минералами, включая магний, который улучшает качество сна. Его низкий гликемический индекс позволяет употреблять его на ночь без вреда для уровня сахара в крови. Банан. Бананы содержат калий, магний и триптофан, которые помогают расслабиться и улучшить сон. Диетолог Присцила Морейра из Института кардиологии Данте Паццанезе рекомендует добавлять к бананам овес, который также является источником триптофана. Маракуйя. Благодаря своим биоактивным соединениям, маракуйя оказывает седативное действие, помогая улучшить сон и уменьшить беспокойство. Успокаивающий эффект может быть достигнут не только при употреблении фрукта, но и при использовании листьев маракуйи в виде чая.

Фрукты на ужин — это не только вкусно, но и полезно. Они помогут вам поддерживать здоровье, улучшить сон и чувствовать себя лучше.

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).





Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

