Микропластик теряет силу — в ход пошёл неожиданный экстракт

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные нашли способ очищать воду от микропластика, используя то, что растёт у нас под рукой — экстракты окры, пажитника и тамаринда. Метод оказался не только эффективным, но и экологичным: до 90 % вредных частиц удаётся убрать без химии и сложных технологий.

Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Молекула

Как растения помогают очищать воду

Микропластик — это крошечные обломки пластмассы, которые давно проникли повсюду: в реки, океаны и даже в наш организм. Их трудно отфильтровать, а стандартные методы очистки не всегда справляются. Именно поэтому новое открытие так важно.

Как работает растительный экстракт

Всё дело в природных полимерах. Они "цепляются" за микропластик и помогают ему осесть на дно, откуда его уже легко удалить. Причём эти растительные компоненты справляются с задачей даже лучше, чем синтетические вещества, которые сегодня используют на очистных сооружениях.

Просто, дёшево и работает

Хорошая новость: учёным удалось упростить и удешевить процесс получения растительного экстракта. Это значит, что в будущем такую технологию можно будет внедрить повсеместно — и делать воду чище без ущерба для природы.

Уточнения

Микропла́стик - мельчайшие частицы пластмасс размером менее 5 мм, возникающие в результате распада более крупных пластиковых изделий либо изначально производимые в виде первичных микрогранул.

