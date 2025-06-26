Микропластик теряет силу — в ход пошёл неожиданный экстракт

Учёные нашли способ очищать воду от микропластика, используя то, что растёт у нас под рукой — экстракты окры, пажитника и тамаринда. Метод оказался не только эффективным, но и экологичным: до 90 % вредных частиц удаётся убрать без химии и сложных технологий.
Микропластик — это крошечные обломки пластмассы, которые давно проникли повсюду: в реки, океаны и даже в наш организм. Их трудно отфильтровать, а стандартные методы очистки не всегда справляются. Именно поэтому новое открытие так важно.
Как работает растительный экстракт
Всё дело в природных полимерах. Они "цепляются" за микропластик и помогают ему осесть на дно, откуда его уже легко удалить. Причём эти растительные компоненты справляются с задачей даже лучше, чем синтетические вещества, которые сегодня используют на очистных сооружениях.
Просто, дёшево и работает
Хорошая новость: учёным удалось упростить и удешевить процесс получения растительного экстракта. Это значит, что в будущем такую технологию можно будет внедрить повсеместно — и делать воду чище без ущерба для природы.
Микропла́стик - мельчайшие частицы пластмасс размером менее 5 мм, возникающие в результате распада более крупных пластиковых изделий либо изначально производимые в виде первичных микрогранул.
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