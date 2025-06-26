Адренохром снова на слуху: что за вещество прячут под грифом "секретно"

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Адренохром — это вещество, которое появляется при окислении адреналина. Если адреналин спасает жизни в реанимации и при тяжёлых аллергиях, то адренохром — скорее химическая редкость без подтверждённой пользы. Его пробовали исследовать, но надежд он не оправдал — и медицина быстро о нём забыла.

Фото: https://commons.wikimedia.org by governortomwolf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ лаборатория

Что такое адренохром

К науке адренохром интересовал недолго. Его проверяли на предмет возможного влияния на психику, но эффекты оказались спорными. А вот в книгах он прижился — у Хаксли, у Берджесса. Особенно сильно запомнилось упоминание у Хантера С. Томпсона. Он описал адренохром как вещество с сильным галлюциногенным эффектом, добываемое из надпочечников живого человека. Эта художественная выдумка породила устойчивый миф.

Заговор в эпоху интернета

В новом тысячелетии адренохром вдруг вернулся — но не в лаборатории, а в теории заговоров. Его превратили в символ якобы тайных практик мировых элит. Некоторые движения вроде QAnon утверждают, что это средство для омоложения, получаемое сомнительным путём. Научные факты? Их просто нет.

Почему это всё ещё обсуждают

Серьёзных исследований о пользе адренохрома не появилось. Его обсуждают не врачи и не учёные, а интернет-сообщества и авторы роликов в соцсетях. Сегодня это скорее элемент мифологии и поп-культуры, чем реальное вещество с каким-то значимым действием.

Уточнения

Адренохро́м - один из метаболитов (продукт окисления) адреналина.

