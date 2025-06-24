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Безопасные способы ухода за горлом: чего точно не стоит делать, чтобы не навредить себе

1:44
Здоровье

Многие уверены, что простые проверенные методы спасут от боли в горле. Но часто привычные действия не только не помогают, а наоборот — усугубляют ситуацию, превращая лёгкий дискомфорт в настоящую проблему.

Осмотр эндокринолога
Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осмотр эндокринолога

Распространённые ошибки при лечении горла:

  • Прогревание горячим паром - вызывает усиленный приток крови к воспалённым тканям, что усиливает отёк и затягивает выздоровление;

  • Использование эфирных масел - даже натуральные масла могут вызвать сильную аллергию, угрожающую здоровью и жизни;

  • Горячие напитки - чай и бульон с высокой температурой обжигают слизистую, усугубляя воспаление;

  • Антибиотики без назначения - неэффективны против вирусов, ослабляют организм и способствуют развитию устойчивых бактерий;

  • Алкогольные настойки - сушат слизистую и усиливают кровообращение, вызывая жжение и замедляя восстановление;

  • Полоскания содой или солью в высокой концентрации - раздражают слизистую, вымывая её защитный слой;

  • Сосание мёда в чистом виде - создает питательную среду для бактерий, усиливая их размножение;

  • Игнорирование питьевого режима - обезвоживает ткани, замедляя выведение токсинов;

  • Самодельные компрессы - согревают поверхностно, не устраняя причину воспаления и усиливая дискомфорт;

  • Отказ от врача при длительной боли - опасен, так как симптом может указывать на серьёзные заболевания, требующие профессионального вмешательства.

Безопасное и эффективное лечение требует грамотного подхода. Ошибки и неправильные методы способны не только продлить болезнь, но и привести к осложнениям.

Уточнения

Сли́зистая оболо́чка - внутренняя оболочка полых органов, сообщающихся со внешней средой.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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