Кофе натощак: утренний ритуал, который меняет ваше тело без предупреждения

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, чашка кофе утром — это безобидная традиция. Но на самом деле такой ритуал запускает цепочку реакций, которая бьёт по желудку, нервной системе и обмену веществ.

Фото: pixabay. com by Pixabay user 1507844, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чашка кофе

Первым страдает желудок.

Кофеин стимулирует выработку соляной кислоты, которая без еды начинает "разъедать" слизистую. Со временем микроповреждения превращаются в эрозии и язвы.

Но желудком всё не ограничивается.

Хронический стресс от регулярного повышения кортизола истощает надпочечники, расшатывает нервную систему и иммунитет. Человек чаще простужается, становится раздражительным.

Организм воспринимает кофе натощак как сигнал тревоги.

Надпочечники выбрасывают кортизол — и это тот же уровень стресса, как при внезапной опасности. Если такое повторяется ежедневно, реакции организма становятся "смазанными", а стресс переходит в хроническую форму.

Печень и поджелудочная — тоже под ударом.

Кофеин ускоряет распад гликогена в печени, повышая сахар в крови. Поджелудочная должна быстро выработать инсулин. Это перегружает её и может со временем вызвать инсулинорезистентность — преддиабет.

Нервная система реагирует тревожностью и бессонницей.

Из-за скачков адреналина ухудшается настроение, появляется дрожь, снижается концентрация. Организм теряет магний и витамины группы B, что вызывает судороги и слабость.

И даже желчный пузырь страдает.

Без еды желчь застаивается, повышая риск образования камней. Это один из самых частых находок на УЗИ у тех, кто регулярно начинает день с эспрессо.

Что можно сделать, чтобы не отказываться от кофе, но и не вредить организму:

Пей кофе через 30-40 минут после завтрака - пища частично нейтрализует кислоту;

Добавляй щепотку корицы или кардамона - они снижают агрессивное действие кофеина;

За 10 минут до кофе можно съесть кусочек сливочного масла - жир защищает слизистую;

Выбирай менее кислые сорта (например, робусту) или пробуй напитки из цикория;

Не добавляй сахар — он усиливает стрессовую реакцию организма;

Раз в неделю делай перерыв - это помогает снизить толерантность к кофеину.

Парадокс в том, что кофе, который должен бодрить, со временем вызывает апатию и истощение. И чем раньше изменить утренние привычки, тем больше сил и здоровья получится сохранить.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

