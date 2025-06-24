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Не губите свои волосы: как температура воды и мягкость влияют на здоровье локонов

1:59
Здоровье

Знаете ли вы, что от температуры воды зависит не только чистота, но и жизненная сила ваших волос? Эксперты советуют использовать воду около 44 °C — именно такой баланс между эффективностью мытья и безопасностью для кожи головы.

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Почему именно 44 градуса

При такой температуре кожа головы не подвергается перегреву, а полезный микробиом сохраняется, что предотвращает сухость и раздражение. Слишком горячая вода разрушает защитный барьер, вызывая ломкость и сечение волос. Холодная же вода плохо удаляет жир, оставляя неприятное ощущение грязи у корней.

Мягкость воды — не менее важна

Жесткая вода с высоким содержанием солей делает волосы тусклыми, жесткими и непослушными. Для решения проблемы используют специальные умягчители, которые нейтрализуют вредные примеси, превращая водопроводную воду в идеальную для ухода.

Если нет возможности менять систему водоснабжения, компактные насадки на душ помогут улучшить качество воды без помощи сантехника. Стоимость таких устройств доступна, а эффект заметен сразу — волосы становятся мягче, а затраты на маски и сыворотки снижаются.

Практические советы для идеального мытья:

  • Перед мытьем проверяйте температуру воды локтем — кожа на нем чувствительнее, чем на ладонях.

  • Предварительно расчесывайте волосы, чтобы распределить натуральные масла от корней к кончикам и снизить риск спутывания.

  • Завершайте процесс ополаскиванием прохладной водой — она запечатывает кутикулу, придавая блеск и гладкость.

Измените привычки — получите салонный эффект дома

Небольшие корректировки в ритуале мытья помогут волосам стать упругими, мягкими и значительно облегчат уход. Попробуйте — уже через неделю результат будет заметен.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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