Не губите свои волосы: как температура воды и мягкость влияют на здоровье локонов

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаете ли вы, что от температуры воды зависит не только чистота, но и жизненная сила ваших волос? Эксперты советуют использовать воду около 44 °C — именно такой баланс между эффективностью мытья и безопасностью для кожи головы.

Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в душе

Почему именно 44 градуса

При такой температуре кожа головы не подвергается перегреву, а полезный микробиом сохраняется, что предотвращает сухость и раздражение. Слишком горячая вода разрушает защитный барьер, вызывая ломкость и сечение волос. Холодная же вода плохо удаляет жир, оставляя неприятное ощущение грязи у корней.

Мягкость воды — не менее важна

Жесткая вода с высоким содержанием солей делает волосы тусклыми, жесткими и непослушными. Для решения проблемы используют специальные умягчители, которые нейтрализуют вредные примеси, превращая водопроводную воду в идеальную для ухода.

Если нет возможности менять систему водоснабжения, компактные насадки на душ помогут улучшить качество воды без помощи сантехника. Стоимость таких устройств доступна, а эффект заметен сразу — волосы становятся мягче, а затраты на маски и сыворотки снижаются.

Практические советы для идеального мытья:

Перед мытьем проверяйте температуру воды локтем — кожа на нем чувствительнее, чем на ладонях.

Предварительно расчесывайте волосы, чтобы распределить натуральные масла от корней к кончикам и снизить риск спутывания.

Завершайте процесс ополаскиванием прохладной водой — она запечатывает кутикулу, придавая блеск и гладкость.

Измените привычки — получите салонный эффект дома

Небольшие корректировки в ритуале мытья помогут волосам стать упругими, мягкими и значительно облегчат уход. Попробуйте — уже через неделю результат будет заметен.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью.

