Тело просит помощи: не игнорируйте тревожные звуки дыхания во сне — важно вовремя заметить проблему

Храп — привычный ночной фон в миллионах семей. Многие считают его досадной, но безвредной особенностью. Однако за этим "шумовым эффектом" может скрываться угроза, способная подорвать здоровье сердца, мозга и всей системы жизнедеятельности.
Причина храпа — вибрация мягких тканей гортани при затрудненном прохождении воздуха. Иногда это действительно неопасно. Но когда дыхание прерывается на 10 секунд и более - речь идет об обструктивном апноэ сна.
В этот момент уровень кислорода в крови резко падает. Мозг, реагируя на гипоксию, экстренно пробуждает человека, чтобы восстановить дыхание. За ночь таких микропробуждений может быть сотни, и человек их не осознаёт.
Хроническое кислородное голодание запускает каскад негативных последствий:
Сердечно-сосудистые риски. Повышенная нагрузка на сердце, скачки давления, развитие гипертонии, аритмий. В 2-3 раза возрастает риск инфаркта и инсульта;
Нарушения работы мозга. Гипоксия повреждает нейроны, ухудшает память, концентрацию, увеличивает риск деменции;
Сонливость и раздражительность днём, снижение продуктивности;
Ослабление иммунитета и обменных процессов из-за недосыпа и нарушения фаз глубокого сна.
Часто храп и апноэ вызваны:
Избыточным весом: жировая ткань сужает дыхательные пути;
Искривлением носовой перегородки;
Проблемами с щитовидной железой;
Слабостью мышц глотки у возрастных пациентов.
Эти состояния усугубляют течение храпа и требуют медицинского подхода.
Обратитесь к врачу-сомнологу - особенно если есть остановки дыхания, головные боли по утрам или хроническая усталость;
Пройдите полисомнографию - исследование сна, фиксирующее дыхание, частоту сердцебиения и насыщение кислородом;
При лёгких формах помогает:
Снижение веса;
Сон на боку;
Отказ от алкоголя перед сном;
Повышение изголовья кровати.
В тяжёлых случаях назначается СИПАП-терапия - аппарат, который мягко подаёт воздух, предотвращая спадение дыхательных путей.
Не стоит мириться с храпом — особенно если он сопровождается апноэ. За громким дыханием может скрываться тихая угроза, которую нельзя недооценивать. Чем раньше начато лечение, тем выше шансы сохранить здоровье сердца, мозга и полноценную жизнь.
Гипокси́я или кислоро́дная недоста́точность - пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях.
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