Тело просит помощи: не игнорируйте тревожные звуки дыхания во сне — важно вовремя заметить проблему

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2:55
Здоровье

Храп — привычный ночной фон в миллионах семей. Многие считают его досадной, но безвредной особенностью. Однако за этим "шумовым эффектом" может скрываться угроза, способная подорвать здоровье сердца, мозга и всей системы жизнедеятельности.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Когда храп — не просто звук, а сигнал бедствия

Причина храпа — вибрация мягких тканей гортани при затрудненном прохождении воздуха. Иногда это действительно неопасно. Но когда дыхание прерывается на 10 секунд и более - речь идет об обструктивном апноэ сна.

В этот момент уровень кислорода в крови резко падает. Мозг, реагируя на гипоксию, экстренно пробуждает человека, чтобы восстановить дыхание. За ночь таких микропробуждений может быть сотни, и человек их не осознаёт.

Чем опасно апноэ: удары по сердцу, сосудам и мозгу

Хроническое кислородное голодание запускает каскад негативных последствий:

  • Сердечно-сосудистые риски. Повышенная нагрузка на сердце, скачки давления, развитие гипертонии, аритмий. В 2-3 раза возрастает риск инфаркта и инсульта;

  • Нарушения работы мозга. Гипоксия повреждает нейроны, ухудшает память, концентрацию, увеличивает риск деменции;

  • Сонливость и раздражительность днём, снижение продуктивности;

  • Ослабление иммунитета и обменных процессов из-за недосыпа и нарушения фаз глубокого сна.

Причины храпа: важны не только уши, но и вес

Часто храп и апноэ вызваны:

  • Избыточным весом: жировая ткань сужает дыхательные пути;

  • Искривлением носовой перегородки;

  • Проблемами с щитовидной железой;

  • Слабостью мышц глотки у возрастных пациентов.

Эти состояния усугубляют течение храпа и требуют медицинского подхода.

Что делать, если вы или ваш партнёр храпите

  • Обратитесь к врачу-сомнологу - особенно если есть остановки дыхания, головные боли по утрам или хроническая усталость;

  • Пройдите полисомнографию - исследование сна, фиксирующее дыхание, частоту сердцебиения и насыщение кислородом;

  • При лёгких формах помогает:

    1. Снижение веса;

    2. Сон на боку;

    3. Отказ от алкоголя перед сном;

    4. Повышение изголовья кровати.

  • В тяжёлых случаях назначается СИПАП-терапия - аппарат, который мягко подаёт воздух, предотвращая спадение дыхательных путей.

Храп — это не про звук. Это про дыхание. И про жизнь.

Не стоит мириться с храпом — особенно если он сопровождается апноэ. За громким дыханием может скрываться тихая угроза, которую нельзя недооценивать. Чем раньше начато лечение, тем выше шансы сохранить здоровье сердца, мозга и полноценную жизнь.

Уточнения

Гипокси́я или кислоро́дная недоста́точность - пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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