Тело просит помощи: не игнорируйте тревожные звуки дыхания во сне — важно вовремя заметить проблему

2:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Храп — привычный ночной фон в миллионах семей. Многие считают его досадной, но безвредной особенностью. Однако за этим "шумовым эффектом" может скрываться угроза, способная подорвать здоровье сердца, мозга и всей системы жизнедеятельности.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Когда храп — не просто звук, а сигнал бедствия

Причина храпа — вибрация мягких тканей гортани при затрудненном прохождении воздуха. Иногда это действительно неопасно. Но когда дыхание прерывается на 10 секунд и более - речь идет об обструктивном апноэ сна.

В этот момент уровень кислорода в крови резко падает. Мозг, реагируя на гипоксию, экстренно пробуждает человека, чтобы восстановить дыхание. За ночь таких микропробуждений может быть сотни, и человек их не осознаёт.

Чем опасно апноэ: удары по сердцу, сосудам и мозгу

Хроническое кислородное голодание запускает каскад негативных последствий:

Сердечно-сосудистые риски . Повышенная нагрузка на сердце, скачки давления, развитие гипертонии, аритмий. В 2-3 раза возрастает риск инфаркта и инсульта ;

Нарушения работы мозга . Гипоксия повреждает нейроны, ухудшает память , концентрацию , увеличивает риск деменции ;

Сонливость и раздражительность днём, снижение продуктивности;

Ослабление иммунитета и обменных процессов из-за недосыпа и нарушения фаз глубокого сна.

Причины храпа: важны не только уши, но и вес

Часто храп и апноэ вызваны:

Избыточным весом : жировая ткань сужает дыхательные пути;

Искривлением носовой перегородки ;

Проблемами с щитовидной железой ;

Слабостью мышц глотки у возрастных пациентов.

Эти состояния усугубляют течение храпа и требуют медицинского подхода.

Что делать, если вы или ваш партнёр храпите

Обратитесь к врачу-сомнологу - особенно если есть остановки дыхания, головные боли по утрам или хроническая усталость;

Пройдите полисомнографию - исследование сна, фиксирующее дыхание, частоту сердцебиения и насыщение кислородом;

При лёгких формах помогает: Снижение веса; Сон на боку; Отказ от алкоголя перед сном; Повышение изголовья кровати.

В тяжёлых случаях назначается СИПАП-терапия - аппарат, который мягко подаёт воздух, предотвращая спадение дыхательных путей.

Храп — это не про звук. Это про дыхание. И про жизнь.

Не стоит мириться с храпом — особенно если он сопровождается апноэ. За громким дыханием может скрываться тихая угроза, которую нельзя недооценивать. Чем раньше начато лечение, тем выше шансы сохранить здоровье сердца, мозга и полноценную жизнь.

Уточнения

Гипокси́я или кислоро́дная недоста́точность - пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях.

