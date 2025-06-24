Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тело просит помощи: не игнорируйте тревожные звуки дыхания во сне — важно вовремя заметить проблему
Первый урожай бананов в Ставрополье: что известно о проекте, который всколыхнул рынок
Айсберг с историей: что будет с гигантом, дрейфующим 40 лет
Укусы москитов и лейшманиоз: опасность лета и проверенные способы защиты
Почему редис становится жестким? Узнайте о причинах и решениях
Вы не моете кисти и спонжи? Тогда не удивляйтесь высыпаниям и неидеальному макияжу
Мышцы растут, жир исчезает: что происходит, если поменять местами кардио и силовую
Хотите стильную кухню без затрат? Секрет — в этом решении
Кризис в Иране — катастрофа или шанс для мировых рынков? Эксперт дал неожиданный прогноз

7 продуктов для вен и капилляров: питание, после которого ноги не знают усталости

3:04
Здоровье

Пастозность, ломота, тяжесть в ногах к вечеру — знакомое многим состояние, особенно после 60 лет. За этим стоят не только возрастные изменения, но и ослабление сосудистой стенки, застой крови и лимфы.

Утренняя пробежка по аллее на рассвете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя пробежка по аллее на рассвете

Помимо комфортной обуви и умеренной физической активности, есть ещё один сильный союзник — питание. Некоторые продукты действительно способны облегчить состояние ног, поддерживая сосуды, уменьшая отёчность и улучшая микроциркуляцию.

Гречка — пища для сильных сосудов

Гречневая крупа содержит рутин (витамин Р) - биофлавоноид, который:

  • укрепляет стенки капилляров и вен;

  • снижает их ломкость и проницаемость;

  • уменьшает отечность.

Также в ней много магния, который улучшает кровообращение. Каша с овощами — отличное блюдо для сосудов.

Ягоды синих и фиолетовых оттенков: черника, смородина, арония

Богаты антоцианами - сильнейшими антиоксидантами, которые:

  • защищают сосудистую стенку от повреждений;

  • улучшают тонус вен;

  • способствуют микроциркуляции крови в нижних конечностях.

Полезны в свежем, замороженном виде, в виде морсов без сахара.

Цитрусовые: лимон, грейпфрут, апельсин

Ценны за счёт сочетания витамина С и гесперидина:

  • витамин С — основа синтеза коллагена, укрепляющего сосуды;

  • гесперидин улучшает венозный тонус и уменьшает застой крови.

Важно есть цитрусы вместе с белыми перегородками — именно в них максимум пользы.

Конский каштан — аптечная помощь венам

Содержит эсцин, который:

  • снижает проницаемость сосудов;

  • обладает противовоспалительным и венотонизирующим действием.

Используется в виде экстрактов и добавок — только по согласованию с врачом.

Сельдерей — мочегонный и сосудорасширяющий овощ

В стеблях содержатся фталиды, способствующие расширению сосудов и улучшению кровотока. А благодаря лёгкому мочегонному действию он снижает отёчность.

Жирная рыба — для текучей крови и защиты от тромбов

Скумбрия, сельдь, сардины содержат омега-3, которые:

  • уменьшают воспаление в сосудах;

  • разжижают кровь;

  • препятствуют тромбообразованию.

Оптимально — 2-3 порции в неделю.

Семена льна — растительный источник омега-3 и клетчатки

Молотые семена улучшают кровоток и обладают мягким противовоспалительным действием. Добавляйте 1-2 ст. л. в каши, йогурты или салаты.

Лёгкость в ногах — результат системного подхода

Чтобы добиться эффекта, важно не только включить эти продукты в рацион, но и пить 1,5-2 литра чистой воды, а также уделять внимание движению: прогулки, бассейн, простые упражнения для оттока крови от ног.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Домашние животные
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни Аудио 
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Зарубежный
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда Аудио 
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Наука и техника
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Последние материалы
Кризис в Иране — катастрофа или шанс для мировых рынков? Эксперт дал неожиданный прогноз
Этот двигатель работает и после миллиона миль — без капремонта
Невероятные сборы при скромных вложениях: 10 фильмов, которые перевернули кинематограф
Лазерный скачок: США показали, как будут заряжать технику будущего
На пляж — с бутербродами: Болгарские отели пошли на крайние меры этим летом
Вкуснейшая яичная намазка за 5 минут: в разы лучше и полезнее покупных паштетов и спредов
7 продуктов для вен и капилляров: питание, после которого ноги не знают усталости
Антиоксиданты в уходе: защита, о которой вы даже не задумывались
Арбуз — ваш секрет для сильного сердца и стройной фигуры: польза, которую нельзя игнорировать
Аромат, который делает дом по-настоящему живым
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.