7 продуктов для вен и капилляров: питание, после которого ноги не знают усталости

Пастозность, ломота, тяжесть в ногах к вечеру — знакомое многим состояние, особенно после 60 лет. За этим стоят не только возрастные изменения, но и ослабление сосудистой стенки, застой крови и лимфы.
Помимо комфортной обуви и умеренной физической активности, есть ещё один сильный союзник — питание. Некоторые продукты действительно способны облегчить состояние ног, поддерживая сосуды, уменьшая отёчность и улучшая микроциркуляцию.
Гречка — пища для сильных сосудов
Гречневая крупа содержит рутин (витамин Р) - биофлавоноид, который:
укрепляет стенки капилляров и вен;
снижает их ломкость и проницаемость;
уменьшает отечность.
Также в ней много магния, который улучшает кровообращение. Каша с овощами — отличное блюдо для сосудов.
Ягоды синих и фиолетовых оттенков: черника, смородина, арония
Богаты антоцианами - сильнейшими антиоксидантами, которые:
защищают сосудистую стенку от повреждений;
улучшают тонус вен;
способствуют микроциркуляции крови в нижних конечностях.
Полезны в свежем, замороженном виде, в виде морсов без сахара.
Цитрусовые: лимон, грейпфрут, апельсин
Ценны за счёт сочетания витамина С и гесперидина:
витамин С — основа синтеза коллагена, укрепляющего сосуды;
гесперидин улучшает венозный тонус и уменьшает застой крови.
Важно есть цитрусы вместе с белыми перегородками — именно в них максимум пользы.
Конский каштан — аптечная помощь венам
Содержит эсцин, который:
снижает проницаемость сосудов;
обладает противовоспалительным и венотонизирующим действием.
Используется в виде экстрактов и добавок — только по согласованию с врачом.
Сельдерей — мочегонный и сосудорасширяющий овощ
В стеблях содержатся фталиды, способствующие расширению сосудов и улучшению кровотока. А благодаря лёгкому мочегонному действию он снижает отёчность.
Жирная рыба — для текучей крови и защиты от тромбов
Скумбрия, сельдь, сардины содержат омега-3, которые:
уменьшают воспаление в сосудах;
разжижают кровь;
препятствуют тромбообразованию.
Оптимально — 2-3 порции в неделю.
Семена льна — растительный источник омега-3 и клетчатки
Молотые семена улучшают кровоток и обладают мягким противовоспалительным действием. Добавляйте 1-2 ст. л. в каши, йогурты или салаты.
Лёгкость в ногах — результат системного подхода
Чтобы добиться эффекта, важно не только включить эти продукты в рацион, но и пить 1,5-2 литра чистой воды, а также уделять внимание движению: прогулки, бассейн, простые упражнения для оттока крови от ног.
Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.
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