7 продуктов для вен и капилляров: питание, после которого ноги не знают усталости

3:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пастозность, ломота, тяжесть в ногах к вечеру — знакомое многим состояние, особенно после 60 лет. За этим стоят не только возрастные изменения, но и ослабление сосудистой стенки, застой крови и лимфы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Утренняя пробежка по аллее на рассвете

Помимо комфортной обуви и умеренной физической активности, есть ещё один сильный союзник — питание. Некоторые продукты действительно способны облегчить состояние ног, поддерживая сосуды, уменьшая отёчность и улучшая микроциркуляцию.

Гречка — пища для сильных сосудов

Гречневая крупа содержит рутин (витамин Р) - биофлавоноид, который:

укрепляет стенки капилляров и вен;

снижает их ломкость и проницаемость;

уменьшает отечность.

Также в ней много магния, который улучшает кровообращение. Каша с овощами — отличное блюдо для сосудов.

Ягоды синих и фиолетовых оттенков: черника, смородина, арония

Богаты антоцианами - сильнейшими антиоксидантами, которые:

защищают сосудистую стенку от повреждений;

улучшают тонус вен;

способствуют микроциркуляции крови в нижних конечностях.

Полезны в свежем, замороженном виде, в виде морсов без сахара.

Цитрусовые: лимон, грейпфрут, апельсин

Ценны за счёт сочетания витамина С и гесперидина:

витамин С — основа синтеза коллагена, укрепляющего сосуды;

гесперидин улучшает венозный тонус и уменьшает застой крови.

Важно есть цитрусы вместе с белыми перегородками — именно в них максимум пользы.

Конский каштан — аптечная помощь венам

Содержит эсцин, который:

снижает проницаемость сосудов;

обладает противовоспалительным и венотонизирующим действием.

Используется в виде экстрактов и добавок — только по согласованию с врачом.

Сельдерей — мочегонный и сосудорасширяющий овощ

В стеблях содержатся фталиды, способствующие расширению сосудов и улучшению кровотока. А благодаря лёгкому мочегонному действию он снижает отёчность.

Жирная рыба — для текучей крови и защиты от тромбов

Скумбрия, сельдь, сардины содержат омега-3, которые:

уменьшают воспаление в сосудах;

разжижают кровь;

препятствуют тромбообразованию.

Оптимально — 2-3 порции в неделю.

Семена льна — растительный источник омега-3 и клетчатки

Молотые семена улучшают кровоток и обладают мягким противовоспалительным действием. Добавляйте 1-2 ст. л. в каши, йогурты или салаты.

Лёгкость в ногах — результат системного подхода

Чтобы добиться эффекта, важно не только включить эти продукты в рацион, но и пить 1,5-2 литра чистой воды, а также уделять внимание движению: прогулки, бассейн, простые упражнения для оттока крови от ног.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

