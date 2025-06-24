Что скрывает стакан фреша: правда, от которой захочется пересмотреть даже самый полезный рацион

Свежевыжатый сок кажется воплощением пользы: витамины, натуральность, заряд бодрости. Но за этим блестящим фасадом скрываются не самые очевидные риски — и важно знать, где проходит грань между пользой и вредом.
Самая большая иллюзия — считать сок эквивалентом целого фрукта. При отжиме мякоть, кожура и главное — клетчатка — остаются в жмыхе. В итоге в стакане остаётся почти один сахар (фруктоза), немного воды и часть витаминов.
Пищевые волокна, которые:
питают полезную микрофлору;
создают чувство сытости;
Фитонутриенты, связанные с клетчаткой;
Механизм насыщения, который есть при жевании.
Без клетчатки фруктоза из сока всасывается почти моментально, вызывая всплеск уровня глюкозы в крови. Поджелудочная железа отвечает выбросом инсулина. Регулярное повторение таких "сахарных качелей" увеличивает риск:
инсулинорезистентности;
диабета 2 типа;
набора веса (особенно абдоминального ожирения);
снижения чувствительности к насыщению.
В одном стакане яблочного фреша может быть столько же сахара, сколько в стакане колы. Только вместо пузырьков — иллюзия пользы.
Чтобы получить 200 мл апельсинового сока, нужно 3-4 апельсина. Съесть их за раз сложно, а выпить — легко. Результат:
калории получены,
сахар загружен,
голод вернулся через 30 минут.
Да, в соках остаются витамины и антиоксиданты. Но:
они быстро окисляются на воздухе;
зависят от времени после отжима;
нестабильны при хранении.
Не чаще 1-2 раз в неделю, по 150-200 мл;
Отдавайте предпочтение овощным сокам (морковный, томатный, с сельдереем);
Добавляйте в фруктовые соки овощи и зелень - для снижения сладости;
По возможности оставляйте мякоть - это хоть немного, но клетчатки;
Помните: сок — не еда, а напиток. Он не заменяет фрукты и овощи, а дополняет их, если использовать с умом.
Глюко́за - органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. Встречается в соке многих фруктов и ягод, в том числе и винограда, от чего и произошло название этого вида сахара.
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