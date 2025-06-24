Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сначала казались позором, а теперь — золотом: как машины мстят за недоверие
Хищник не виноват: Запашный — о фатальной ошибке в Тайгане, едва не стоившей жизни
Чудеса кулинарии: как всего из 4 продуктов сделать влажный шоколадный торт — даже блендер не нужен
66 Perry Street и другие точки: 5 мест из Секса в большом городе, которые фанаты ищут чаще всего
Импортные бренды теряют позиции: почему российский виски стал лидером на внутреннем рынке
Машины до 200 тысяч, которые не съедят вас на запчасти
Как часто нужно собирать клубнику
Только один фитнес-аксессуар увеличит вашу активность до 7 раз
Флоренция юга скрывает тайну: этот город в Италии влюбляет без толп и стереотипов

Что скрывает стакан фреша: правда, от которой захочется пересмотреть даже самый полезный рацион

2:25
Здоровье

Свежевыжатый сок кажется воплощением пользы: витамины, натуральность, заряд бодрости. Но за этим блестящим фасадом скрываются не самые очевидные риски — и важно знать, где проходит грань между пользой и вредом.

Стакан свежевыжатого свекольного сока
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стакан свежевыжатого свекольного сока

Фреш — это вовсе не "жидкий фрукт"

Самая большая иллюзия — считать сок эквивалентом целого фрукта. При отжиме мякоть, кожура и главное — клетчатка — остаются в жмыхе. В итоге в стакане остаётся почти один сахар (фруктоза), немного воды и часть витаминов.

Что теряется при отжиме:

Пищевые волокна, которые:

  1. замедляют всасывание сахаров;

  2. питают полезную микрофлору;

  3. создают чувство сытости;

  4. Фитонутриенты, связанные с клетчаткой;

  5. Механизм насыщения, который есть при жевании.

Резкий скачок сахара — скрытая угроза

Без клетчатки фруктоза из сока всасывается почти моментально, вызывая всплеск уровня глюкозы в крови. Поджелудочная железа отвечает выбросом инсулина. Регулярное повторение таких "сахарных качелей" увеличивает риск:

  • инсулинорезистентности;

  • диабета 2 типа;

  • набора веса (особенно абдоминального ожирения);

  • снижения чувствительности к насыщению.

Сравнение, которое пугает:

В одном стакане яблочного фреша может быть столько же сахара, сколько в стакане колы. Только вместо пузырьков — иллюзия пользы.

Почему сок не насыщает

Чтобы получить 200 мл апельсинового сока, нужно 3-4 апельсина. Съесть их за раз сложно, а выпить — легко. Результат:

  • калории получены,

  • сахар загружен,

  • голод вернулся через 30 минут.

Польза есть, но нестабильная

Да, в соках остаются витамины и антиоксиданты. Но:

  • они быстро окисляются на воздухе;

  • зависят от времени после отжима;

  • нестабильны при хранении.

Так как же пить сок с умом

  • Не чаще 1-2 раз в неделю, по 150-200 мл;

  • Отдавайте предпочтение овощным сокам (морковный, томатный, с сельдереем);

  • Добавляйте в фруктовые соки овощи и зелень - для снижения сладости;

  • По возможности оставляйте мякоть - это хоть немного, но клетчатки;

Помните: сок — не еда, а напиток. Он не заменяет фрукты и овощи, а дополняет их, если использовать с умом.

Уточнения

Глюко́за - органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. Встречается в соке многих фруктов и ягод, в том числе и винограда, от чего и произошло название этого вида сахара.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Авто
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Не игнорируйте эти 5 признаков — возможно, кот говорит вам прощай
Домашние животные
Не игнорируйте эти 5 признаков — возможно, кот говорит вам прощай Аудио 
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Наука и техника
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Последние материалы
Хищник не виноват: Запашный — о фатальной ошибке в Тайгане, едва не стоившей жизни
Чудеса кулинарии: как всего из 4 продуктов сделать влажный шоколадный торт — даже блендер не нужен
66 Perry Street и другие точки: 5 мест из Секса в большом городе, которые фанаты ищут чаще всего
Импортные бренды теряют позиции: почему российский виски стал лидером на внутреннем рынке
Машины до 200 тысяч, которые не съедят вас на запчасти
Как часто нужно собирать клубнику
Только один фитнес-аксессуар увеличит вашу активность до 7 раз
Флоренция юга скрывает тайну: этот город в Италии влюбляет без толп и стереотипов
Модный, но неудобный: ошибки в интерьере, о которых жалеют 70% владельцев
Новая группа крови найдена: женщина, совместимая только сама с собой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.