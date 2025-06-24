Что скрывает стакан фреша: правда, от которой захочется пересмотреть даже самый полезный рацион

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Свежевыжатый сок кажется воплощением пользы: витамины, натуральность, заряд бодрости. Но за этим блестящим фасадом скрываются не самые очевидные риски — и важно знать, где проходит грань между пользой и вредом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стакан свежевыжатого свекольного сока

Фреш — это вовсе не "жидкий фрукт"

Самая большая иллюзия — считать сок эквивалентом целого фрукта. При отжиме мякоть, кожура и главное — клетчатка — остаются в жмыхе. В итоге в стакане остаётся почти один сахар (фруктоза), немного воды и часть витаминов.

Что теряется при отжиме:

Пищевые волокна, которые:

замедляют всасывание сахаров; питают полезную микрофлору; создают чувство сытости; Фитонутриенты, связанные с клетчаткой; Механизм насыщения, который есть при жевании.

Резкий скачок сахара — скрытая угроза

Без клетчатки фруктоза из сока всасывается почти моментально, вызывая всплеск уровня глюкозы в крови. Поджелудочная железа отвечает выбросом инсулина. Регулярное повторение таких "сахарных качелей" увеличивает риск:

инсулинорезистентности;

диабета 2 типа;

набора веса (особенно абдоминального ожирения);

снижения чувствительности к насыщению.

Сравнение, которое пугает:

В одном стакане яблочного фреша может быть столько же сахара, сколько в стакане колы. Только вместо пузырьков — иллюзия пользы.

Почему сок не насыщает

Чтобы получить 200 мл апельсинового сока, нужно 3-4 апельсина. Съесть их за раз сложно, а выпить — легко. Результат:

калории получены,

сахар загружен,

голод вернулся через 30 минут.

Польза есть, но нестабильная

Да, в соках остаются витамины и антиоксиданты. Но:

они быстро окисляются на воздухе;

зависят от времени после отжима;

нестабильны при хранении.

Так как же пить сок с умом

Не чаще 1-2 раз в неделю , по 150-200 мл ;

Отдавайте предпочтение овощным сокам (морковный, томатный, с сельдереем);

Добавляйте в фруктовые соки овощи и зелень - для снижения сладости;

По возможности оставляйте мякоть - это хоть немного, но клетчатки;

Помните: сок — не еда, а напиток. Он не заменяет фрукты и овощи, а дополняет их, если использовать с умом.

Уточнения

Глюко́за - органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. Встречается в соке многих фруктов и ягод, в том числе и винограда, от чего и произошло название этого вида сахара.

