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Чем питаются те, у кого нет сухости кожи: продукты, которые работают изнутри

2:47
Здоровье

Возрастные изменения кожи и слизистых часто воспринимаются как неизбежное зло. После 60 лет тело действительно хуже удерживает влагу: кожа становится тоньше, слизистые пересыхают, а суставам не хватает естественной смазки. Но это вовсе не приговор — с возрастной сухостью можно бороться мягко и эффективно.

продукты
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
продукты

Природа уже всё придумала — важно только знать, что именно включить в рацион.

Продукты, которые работают как естественные увлажнители:

  • Авокадо

Чемпион по полезным жирам, которые буквально "цементируют" влагу в клетках кожи. Мононенасыщенные жиры укрепляют мембраны, создавая защитный барьер от пересушивания.
Также они участвуют в питании суставов.
Добавляйте половинку авокадо в салат или на хлеб — кремовая текстура говорит сама за себя.

  • Жирная рыба: лосось, скумбрия, сардины

Источники ЭПК и ДГК — омега-3 кислот, которые снимают внутреннее воспаление, увлажняя кожу изнутри и улучшая состояние синовиальной жидкости в суставах.
Рекомендуется 2-3 порции в неделю — варёной, на пару или запечённой.

  • Огурцы с кожурой

95% — это структурированная вода с кремнием и серой. Эти вещества укрепляют соединительные ткани, поддерживают эластичность кожи и связок.
Ешьте в салатах, смузи или холодных супах — особенно летом.

  • Семена чиа

Настоящие мини-резервуары влаги: впитывают воду в 10 раз больше своего веса. При замачивании образуют гель, который медленно отдаёт воду, увлажняя слизистые и ткани.
Замачивайте 1 ст. л. в воде или молоке, добавляйте в каши или йогурты.

  • Кокосовая вода (без сахара)

Природный изотоник с электролитами — восстанавливает водный баланс клеток эффективнее обычной воды.
Пейте охлаждённой между приёмами пищи — это и вкусно, и полезно.

  • Ягоды: клубника, малина, черника

Содержат гиалуроновую кислоту и витамин С — дуэт, который помогает коже удерживать влагу и синтезировать собственную гиалуронку.
Горсть ягод в день — отличный способ мягко увлажнить кожу и суставы.

Как усилить эффект:

  • Выпивайте 1.5-2 литра чистой воды в день;

  • Увлажняйте воздух в помещении;

  • Избегайте пересушивающих продуктов (соль, кофе, алкоголь).

Уже через 2 недели такой подход подарит первые результаты: меньше ощущения стянутости кожи, больше подвижности в суставах и общее чувство комфорта.

Уточнения

Чиа белая или Шалфей испанский - растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей. Семена чиа традиционно употребляются в пищу жителями некоторых стран Латинской Америки (особенно Мексики), а также на юго-западе США.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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