Чем питаются те, у кого нет сухости кожи: продукты, которые работают изнутри

Возрастные изменения кожи и слизистых часто воспринимаются как неизбежное зло. После 60 лет тело действительно хуже удерживает влагу: кожа становится тоньше, слизистые пересыхают, а суставам не хватает естественной смазки. Но это вовсе не приговор — с возрастной сухостью можно бороться мягко и эффективно.
Природа уже всё придумала — важно только знать, что именно включить в рацион.
Чемпион по полезным жирам, которые буквально "цементируют" влагу в клетках кожи. Мононенасыщенные жиры укрепляют мембраны, создавая защитный барьер от пересушивания.
Также они участвуют в питании суставов.
Добавляйте половинку авокадо в салат или на хлеб — кремовая текстура говорит сама за себя.
Источники ЭПК и ДГК — омега-3 кислот, которые снимают внутреннее воспаление, увлажняя кожу изнутри и улучшая состояние синовиальной жидкости в суставах.
Рекомендуется 2-3 порции в неделю — варёной, на пару или запечённой.
95% — это структурированная вода с кремнием и серой. Эти вещества укрепляют соединительные ткани, поддерживают эластичность кожи и связок.
Ешьте в салатах, смузи или холодных супах — особенно летом.
Настоящие мини-резервуары влаги: впитывают воду в 10 раз больше своего веса. При замачивании образуют гель, который медленно отдаёт воду, увлажняя слизистые и ткани.
Замачивайте 1 ст. л. в воде или молоке, добавляйте в каши или йогурты.
Природный изотоник с электролитами — восстанавливает водный баланс клеток эффективнее обычной воды.
Пейте охлаждённой между приёмами пищи — это и вкусно, и полезно.
Содержат гиалуроновую кислоту и витамин С — дуэт, который помогает коже удерживать влагу и синтезировать собственную гиалуронку.
Горсть ягод в день — отличный способ мягко увлажнить кожу и суставы.
Выпивайте 1.5-2 литра чистой воды в день;
Увлажняйте воздух в помещении;
Избегайте пересушивающих продуктов (соль, кофе, алкоголь).
Уже через 2 недели такой подход подарит первые результаты: меньше ощущения стянутости кожи, больше подвижности в суставах и общее чувство комфорта.
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