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Сердце плавится в жару: главный орган страдает первым, и вы об этом даже не догадываетесь

3:24
Здоровье

В разгар жары сердце работает на износ — медики бьют тревогу. Какие сигналы подаёт тело перед инфарктом и как уберечься от беды — читайте в материале.

Боль в сердце
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Когда жара атакует сердце: что нужно знать

Вы когда-нибудь задумывались, как несколько дополнительных градусов на термометре могут повлиять на здоровье сердца? Недавнее масштабное исследование из Китая показало: сильная жара напрямую связана с повышенным риском летального инфаркта. Особенно тревожная картина наблюдается при сочетании высоких температур и загрязнённого воздуха.

Медики подтверждают: сердце — один из первых органов, страдающих от перегрева организма.

Как жара влияет на сердечно-сосудистую систему

"Человеческое тело стремится сохранить стабильную температуру. Когда становится жарко, организм запускает механизмы охлаждения — потоотделение, расширение сосудов. Всё это увеличивает нагрузку на сердце", — поясняет доктор Жеральд Кирзек, врач скорой помощи и медицинский директор Doctissimo.

То есть сердце начинает работать активнее, чтобы поддерживать нормальное кровоснабжение жизненно важных органов. Возникает серьёзный кардиостресс, способный спровоцировать сердечный приступ, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Кто в группе риска:

  • Люди с уже диагностированными сердечно-сосудистыми проблемами;

  • Принимающие бета-блокаторы, гипотензивные препараты;

  • Физически активные люди, особенно спортсмены и работники на открытом воздухе.

Доктор Кирзек подчёркивает:

"Во время жары обезвоживание происходит стремительно. Чтобы температура тела не поднималась, необходимо вовремя восполнять водный баланс".

Как защитить сердце от перегрева

Эксперты советуют придерживаться простых, но жизненно важных мер предосторожности:

  • Пейте больше воды, даже если не чувствуете жажды;

  • Избегайте пребывания на солнце в часы пиковой жары — с 10:00 до 16:00;

  • Одевайтесь правильно: лёгкие, светлые, дышащие ткани;

  • Снижайте физическую активность в жару: сократите темп, продолжительность и интенсивность нагрузок;

  • Прислушивайтесь к себе: головокружение, усталость, одышка — сигналы к действию.

Кроме того, не забывайте проверять прогноз погоды и адаптировать поведение под условия среды.

3 интересных факта по теме:

  1. Инфаркты чаще происходят в жару, чем в мороз. Причина — ухудшение терморегуляции и повышенная нагрузка на сосуды.

  2. Сердце теряет до 20% своей эффективности при обезвоживании. Даже лёгкий дефицит жидкости может повлиять на ритм и давление.

  3. Города создают "тепловые острова". Температура в мегаполисах может быть на 5-7 °C выше, чем в окрестностях, усиливая риски.

Будьте на шаг впереди

Повышенные температуры — не просто дискомфорт, а потенциальная угроза для сердца. Особенно опасны дни, когда жара сочетается с высоким уровнем загрязнения воздуха. От правильного поведения в такую погоду может зависеть не только самочувствие, но и жизнь.

Сердце в жару требует особого внимания — и ваша забота может стать его лучшей защитой.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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