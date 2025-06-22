Сердце плавится в жару: главный орган страдает первым, и вы об этом даже не догадываетесь

В разгар жары сердце работает на износ — медики бьют тревогу. Какие сигналы подаёт тело перед инфарктом и как уберечься от беды — читайте в материале.
Вы когда-нибудь задумывались, как несколько дополнительных градусов на термометре могут повлиять на здоровье сердца? Недавнее масштабное исследование из Китая показало: сильная жара напрямую связана с повышенным риском летального инфаркта. Особенно тревожная картина наблюдается при сочетании высоких температур и загрязнённого воздуха.
Медики подтверждают: сердце — один из первых органов, страдающих от перегрева организма.
"Человеческое тело стремится сохранить стабильную температуру. Когда становится жарко, организм запускает механизмы охлаждения — потоотделение, расширение сосудов. Всё это увеличивает нагрузку на сердце", — поясняет доктор Жеральд Кирзек, врач скорой помощи и медицинский директор Doctissimo.
То есть сердце начинает работать активнее, чтобы поддерживать нормальное кровоснабжение жизненно важных органов. Возникает серьёзный кардиостресс, способный спровоцировать сердечный приступ, особенно у людей с хроническими заболеваниями.
Кто в группе риска:
Люди с уже диагностированными сердечно-сосудистыми проблемами;
Принимающие бета-блокаторы, гипотензивные препараты;
Физически активные люди, особенно спортсмены и работники на открытом воздухе.
Доктор Кирзек подчёркивает:
"Во время жары обезвоживание происходит стремительно. Чтобы температура тела не поднималась, необходимо вовремя восполнять водный баланс".
Эксперты советуют придерживаться простых, но жизненно важных мер предосторожности:
Пейте больше воды, даже если не чувствуете жажды;
Избегайте пребывания на солнце в часы пиковой жары — с 10:00 до 16:00;
Одевайтесь правильно: лёгкие, светлые, дышащие ткани;
Снижайте физическую активность в жару: сократите темп, продолжительность и интенсивность нагрузок;
Прислушивайтесь к себе: головокружение, усталость, одышка — сигналы к действию.
Кроме того, не забывайте проверять прогноз погоды и адаптировать поведение под условия среды.
Инфаркты чаще происходят в жару, чем в мороз. Причина — ухудшение терморегуляции и повышенная нагрузка на сосуды.
Сердце теряет до 20% своей эффективности при обезвоживании. Даже лёгкий дефицит жидкости может повлиять на ритм и давление.
Города создают "тепловые острова". Температура в мегаполисах может быть на 5-7 °C выше, чем в окрестностях, усиливая риски.
Повышенные температуры — не просто дискомфорт, а потенциальная угроза для сердца. Особенно опасны дни, когда жара сочетается с высоким уровнем загрязнения воздуха. От правильного поведения в такую погоду может зависеть не только самочувствие, но и жизнь.
Сердце в жару требует особого внимания — и ваша забота может стать его лучшей защитой.
Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.
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