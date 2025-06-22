Сахар убивает медленно: у вас может не быть диабета — но вред уже начался

3:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены, что скачки сахара в крови — это проблема исключительно для людей с диабетом. Но правда в том, что они могут вредить и тем, у кого нет диагноза. И даже если вы здоровы, регулярные подъёмы уровня глюкозы способны постепенно подрывать ваше самочувствие.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gestational_diabetes_kit.jpg by Jessica Merz Диабет уступает стволовым клеткам

Что такое скачки сахара и почему они опасны

Когда вы едите продукты, содержащие углеводы (например, хлеб, макароны, фрукты или сладости), они превращаются в глюкозу — основной источник энергии для организма. В ответ на это поднимается уровень инсулина, гормона, который помогает клеткам усваивать глюкозу. У здоровых людей уровень сахара строго регулируется: натощак он составляет около 4.0-4.5 ммоль/л, а через два часа после еды — не более 7.8 ммоль/л (по данным British Heart Foundation).

Но и у совершенно здорового человека после еды возможны кратковременные скачки — иногда даже до уровней, характерных для диабетиков. Обычно они остаются незаметными, но могут вызывать:

резкую усталость;

желание "перекусить" сладким;

перепады настроения.

А если такие скачки происходят часто, это может привести к:

развитию инсулинорезистентности;

хроническому воспалению в организме;

повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Картошка не враг: как правильно есть углеводы

Здоровое питание — это не запрет на хлеб и макароны. Диетолог и советник парламента Великобритании Стив Беннетт подчёркивает: главное — правильно сочетать продукты. Он советует добавлять к каждому приёму пищи:

Клетчатку - овощи, салаты, цельнозерновые продукты;

Белок - нежирное мясо, бобовые, тофу;

Полезные жиры - авокадо, орехи, оливковое масло.

"Основные виновники резких скачков сахара — это ультраобработанные углеводы, особенно лишённые клетчатки", — объясняет Стив.

Такой подход помогает замедлить усвоение сахара из пищи и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

Три интересных факта по теме

Гликемический индекс продукта показывает, насколько быстро он повышает уровень сахара. Чем ниже индекс, тем дольше сохраняется энергия. Утренняя прогулка после завтрака может снизить уровень сахара — даже 15 минут быстрой ходьбы работают. Качество сна напрямую влияет на метаболизм глюкозы — хронический недосып повышает риск инсулинорезистентности.

Как избежать скачков сахара в повседневной жизни

Ешьте медленно и не переедайте.

Избегайте напитков с добавленным сахаром.

Старайтесь не есть углеводы в одиночку — всегда сочетайте их с белками и жирами.

Двигайтесь после еды — это может быть простая прогулка.

Сегодня, по данным Diabetes UK, уровень диабета в Великобритании достиг рекордных показателей. А сердечно-сосудистые заболевания занимают третье место среди причин смерти в Англии и Уэльсе. Но каждый может повлиять на своё здоровье — начиная с того, что кладёт на тарелку.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

