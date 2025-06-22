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Сахар убивает медленно: у вас может не быть диабета — но вред уже начался

3:18
Здоровье

Многие уверены, что скачки сахара в крови — это проблема исключительно для людей с диабетом. Но правда в том, что они могут вредить и тем, у кого нет диагноза. И даже если вы здоровы, регулярные подъёмы уровня глюкозы способны постепенно подрывать ваше самочувствие.

Диабет уступает стволовым клеткам
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gestational_diabetes_kit.jpg by Jessica Merz
Диабет уступает стволовым клеткам

Что такое скачки сахара и почему они опасны

Когда вы едите продукты, содержащие углеводы (например, хлеб, макароны, фрукты или сладости), они превращаются в глюкозу — основной источник энергии для организма. В ответ на это поднимается уровень инсулина, гормона, который помогает клеткам усваивать глюкозу. У здоровых людей уровень сахара строго регулируется: натощак он составляет около 4.0-4.5 ммоль/л, а через два часа после еды — не более 7.8 ммоль/л (по данным British Heart Foundation).

Но и у совершенно здорового человека после еды возможны кратковременные скачки — иногда даже до уровней, характерных для диабетиков. Обычно они остаются незаметными, но могут вызывать:

  • резкую усталость;

  • желание "перекусить" сладким;

  • перепады настроения.

А если такие скачки происходят часто, это может привести к:

  • развитию инсулинорезистентности;

  • хроническому воспалению в организме;

  • повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Картошка не враг: как правильно есть углеводы

Здоровое питание — это не запрет на хлеб и макароны. Диетолог и советник парламента Великобритании Стив Беннетт подчёркивает: главное — правильно сочетать продукты. Он советует добавлять к каждому приёму пищи:

  • Клетчатку - овощи, салаты, цельнозерновые продукты;

  • Белок - нежирное мясо, бобовые, тофу;

  • Полезные жиры - авокадо, орехи, оливковое масло.

"Основные виновники резких скачков сахара — это ультраобработанные углеводы, особенно лишённые клетчатки", — объясняет Стив.

Такой подход помогает замедлить усвоение сахара из пищи и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

Три интересных факта по теме

  1. Гликемический индекс продукта показывает, насколько быстро он повышает уровень сахара. Чем ниже индекс, тем дольше сохраняется энергия.

  2. Утренняя прогулка после завтрака может снизить уровень сахара — даже 15 минут быстрой ходьбы работают.

  3. Качество сна напрямую влияет на метаболизм глюкозы — хронический недосып повышает риск инсулинорезистентности.

Как избежать скачков сахара в повседневной жизни 

  • Ешьте медленно и не переедайте.

  • Избегайте напитков с добавленным сахаром.

  • Старайтесь не есть углеводы в одиночку — всегда сочетайте их с белками и жирами.

  • Двигайтесь после еды — это может быть простая прогулка.

Сегодня, по данным Diabetes UK, уровень диабета в Великобритании достиг рекордных показателей. А сердечно-сосудистые заболевания занимают третье место среди причин смерти в Англии и Уэльсе. Но каждый может повлиять на своё здоровье — начиная с того, что кладёт на тарелку.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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