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Комары не случайны: укус зависит от вашей группы крови, пота и даже пива

Здоровье

Если вы этим летом стали главным блюдом для комаров, вы не одиноки. Некоторые люди буквально притягивают этих назойливых кровососов, в то время как другие остаются почти незаметными для их радаров. В чём причина такого "вкусового" предпочтения насекомых? Ответы — в биохимии, генетике и повседневных привычках.

Комар
Фото: commons.wikimedia.org by Dunpharlain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комар

Кто в группе риска

По словам врача-инфекциониста Светланы Звонцовой, комары при выборе "жертвы" вовсе не случайны. В их предпочтениях замешаны:

  • Группа крови. Обладатели первой группы наиболее уязвимы. Вторая и третья — чуть менее интересны, а про четвёртую пока мало данных. Также замечено, что люди с положительным резус-фактором кусаются чаще.

  • Беременность. Будущие мамы выдыхают на 20% больше углекислого газа, что делает их особенно заметными для комаров.

  • Высокий метаболизм. Активные физически люди (например, спортсмены после тренировки) выделяют больше CO₂ и тепла, что тоже привлекает насекомых.

  • Гены. У около 20% людей кожа выделяет вещества, которые действуют как естественные репелленты.

Алкоголь, духи и… пот

Среди других факторов, делающих вас "вкуснее" для комаров:

  • Потоотделение. Лактат, аммиак и мочевая кислота в составе пота сигнализируют насекомым, что "еда рядом".

  • Температура тела. Повышается — и вы в зоне риска. Особенно опасны летние тренировки.

  • Кожа и бактерии. Некоторые микробы на теле придают запаху особую привлекательность.

  • Алкоголь. Пиво повышает температуру тела и увеличивает выделение этанола с потом.

  • Ароматы. Сладкие, цветочные ноты в парфюмерии, шампунях и лосьонах могут буквально приманить тучу кровососов. А вот лаванда или эвкалипт могут их отпугнуть.

Как защититься

Чтобы минимизировать укусы:

  • Носите светлую одежду - комары хуже видят её.

  • Избегайте сладких ароматов.

  • Используйте репелленты с ДЭТА или эфирными маслами.

  • Ставьте москитные сетки, особенно на окна и детские кроватки.

  • Не задерживайтесь у водоёмов в сумерках - это время охоты комаров, сообщает tmn.aif.ru.

Три любопытных факта о комарах

  1. Только самки пьют кровь - им нужны белки для созревания яиц, самцы питаются нектаром.

  2. Комары способны учиться - они запоминают неприятные запахи и могут избегать определённых людей.

  3. У комара 47 зубов - технически это не зубы, а зазубрины на хоботке, помогающие прокалывать кожу.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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