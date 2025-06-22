Комары не случайны: укус зависит от вашей группы крови, пота и даже пива

Если вы этим летом стали главным блюдом для комаров, вы не одиноки. Некоторые люди буквально притягивают этих назойливых кровососов, в то время как другие остаются почти незаметными для их радаров. В чём причина такого "вкусового" предпочтения насекомых? Ответы — в биохимии, генетике и повседневных привычках.
По словам врача-инфекциониста Светланы Звонцовой, комары при выборе "жертвы" вовсе не случайны. В их предпочтениях замешаны:
Группа крови. Обладатели первой группы наиболее уязвимы. Вторая и третья — чуть менее интересны, а про четвёртую пока мало данных. Также замечено, что люди с положительным резус-фактором кусаются чаще.
Беременность. Будущие мамы выдыхают на 20% больше углекислого газа, что делает их особенно заметными для комаров.
Высокий метаболизм. Активные физически люди (например, спортсмены после тренировки) выделяют больше CO₂ и тепла, что тоже привлекает насекомых.
Гены. У около 20% людей кожа выделяет вещества, которые действуют как естественные репелленты.
Среди других факторов, делающих вас "вкуснее" для комаров:
Потоотделение. Лактат, аммиак и мочевая кислота в составе пота сигнализируют насекомым, что "еда рядом".
Температура тела. Повышается — и вы в зоне риска. Особенно опасны летние тренировки.
Кожа и бактерии. Некоторые микробы на теле придают запаху особую привлекательность.
Алкоголь. Пиво повышает температуру тела и увеличивает выделение этанола с потом.
Ароматы. Сладкие, цветочные ноты в парфюмерии, шампунях и лосьонах могут буквально приманить тучу кровососов. А вот лаванда или эвкалипт могут их отпугнуть.
Чтобы минимизировать укусы:
Носите светлую одежду - комары хуже видят её.
Избегайте сладких ароматов.
Используйте репелленты с ДЭТА или эфирными маслами.
Ставьте москитные сетки, особенно на окна и детские кроватки.
Не задерживайтесь у водоёмов в сумерках - это время охоты комаров, сообщает tmn.aif.ru.
Только самки пьют кровь - им нужны белки для созревания яиц, самцы питаются нектаром.
Комары способны учиться - они запоминают неприятные запахи и могут избегать определённых людей.
У комара 47 зубов - технически это не зубы, а зазубрины на хоботке, помогающие прокалывать кожу.
Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
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