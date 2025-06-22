Медицина времени: в России придумали, как "отмотать" старение назад

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что, если медицина займётся не лечением болезней, а их предупреждением — ещё до появления первых симптомов? Именно такую трансформацию российской системы здравоохранения предложила вице-премьер Татьяна Голикова на сессии "Здоровое долголетие без компромиссов" в рамках ПМЭФ-2025.

Фото: flickr.com by Communications Manager, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кибернож

Предболезнь как точка старта

По словам Голиковой, сегодня медицина ориентирована на борьбу с уже развившимися заболеваниями, но это, по её мнению, должно измениться.

"Медицина здорового долголетия должна быть направлена на предриски выявления заболеваний, чтобы отстрочить факторы риска. Такая перезагрузка поможет увеличить качество жизни людей", — заявила она.

Только после такого раннего вмешательства, добавила вице-премьер, можно переходить к лечению уже возникших проблем.

Наука в помощь: что могут рассказать стареющие обезьяны

Во время той же сессии был приведён необычный научный пример — исследование пожилых приматов в Курчатовском комплексе медицинской приматологии. Эти наблюдения могут помочь раскрыть общие механизмы старения у млекопитающих.

Учёные рассчитывают, что данные из этих исследований помогут создать эффективные методы замедления возрастных изменений у человека, сообщает URA.RU.

Три любопытных факта о профилактике и долголетии:

Термин "предболезнь" официально используется в мировой медицине, включая диабет, гипертонию и деменцию, когда изменения уже начинаются, но симптомы ещё не заметны. Япония — мировой лидер по продолжительности жизни, во многом благодаря широкой системе превентивной диагностики и культуре регулярных медосмотров. Курчатовский институт - один из немногих научных центров в мире, где активно изучают старение не только на молекулярном уровне, но и на уровне поведения и среды.