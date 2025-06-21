Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спорткар, который не должен был выжить: самый сумасшедший автомобиль от Renault
Вне зоны доступа: именно это сорвало мирные переговоры Ирана и США
Скрежет металла: масштабная авария на Каширском шоссе Москвы
Купание собак: когда оно спасает от зуда, а когда вредит коже
4 миллиарда долларов на войну: Великобритания готовится напасть на Россию
Кэшбек для Европы: Украина намерена захватить ЕС необычным образом
Смерть в форме: сотрудник ТЦК сбил украинку и сбежал с места ДТП
Побег по-украински: Зеленский отрицает бегство министров из страны
Семейный побег: украинская элита сбегает из страны

Психиатры видят то, что не видит народ: ментальное здоровье Трампа под вопросом

3:58
Здоровье

На фоне подготовки к президентским выборам 2024 года Дональд Трамп оказывался в центре бурной дискуссии — на этот раз не из-за скандалов или резких заявлений. Всё чаще американские психиатры и психологи открыто ставят под сомнение его психическое состояние. Им кажется, что речь идёт уже не о стиле, а о реальных когнитивных изменениях.

Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года
Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

"Он теряет слова, мысль и логику"

Первые серьёзные опасения появились ещё в 2017 году. Тогда 27 американских психиатров выпустили совместную книгу, где выражали тревогу по поводу ментального здоровья президента. Сейчас, спустя восемь лет, эта тема вернулась с новой силой.

В апреле 2025 года Трамп прошёл пятчасовое медицинское обследование. По данным The Insider, его личный врач после этого заявил: "Президент Трамп в отличной физической и когнитивной форме и полностью способен исполнять обязанности главнокомандующего и главы государства".

Но именно эта "отличная форма" вызывает скепсис у специалистов.

Кому верить: врачу или психиатрам

На медосмотре Трамп прошёл тест MoCA (Монреальская когнитивная оценка) и набрал максимальные 30 баллов. Он даже похвастался результатом перед журналистами. Однако врачи предупреждают: тест занимает 10 минут и рассчитан на раннюю диагностику деменции. Он не способен выявить более тонкие расстройства мышления или речи.

Психиатр Бэнди Ли, 17 лет проработавшая в Йельском университете, ещё в 2017 году указала на тревожные симптомы у Трампа. По её словам, с тех пор они только усилились.

В 2024 году её организация — Всемирная коалиция за ментальное здоровье — выпустила коллективное заявление, подписанное 50 экспертами: психиатрами, неврологами, специалистами по деменции. В нём описаны характерные признаки:

  • обеднённый словарный запас,

  • незаконченные или бессвязные фразы,

  • частые грамматические ошибки,

  • замена слов и искажение их значений (парафазии),

  • резкие и неуместные высказывания,

  • усиленное проявление нарциссизма.

Речь как зеркало сознания

Психолог Гарри Сигал из Корнеллского университета отмечает, что в последней предвыборной кампании 2024 года стало особенно заметно, насколько упрощённым стал язык Трампа. Он приводит пример выступления перед Экономическим клубом Нью-Йорка.

"Его речь была настолько несвязной, что даже сторонники начали волноваться", — рассказал психолог.

Другой эксперт Джон Гартнер собрал обширную коллекцию речевых сбоев бывшего президента. По его словам, Трамп нередко забывает нужное слово и выдумывает окончание, чтобы закончить фразу: "Он помнит начало, а конец просто додумывает".

3 интересных факта по теме:

  1. Рональд Рейган, 40-й президент США, в последние годы своего правления также демонстрировал ухудшение когнитивных функций. Позже у него официально диагностировали болезнь Альцгеймера.

  2. Тест MoCA, которым хвастался Трамп, применялся и при оценке когнитивного состояния Джо Байдена — но врачи подчёркивали, что он не заменяет полноценную диагностику.

  3. По американским законам, 25-я поправка к Конституции позволяет отстранить президента от власти в случае психической или физической неспособности выполнять обязанности — но этот механизм крайне редко применим.

Сможет ли Дональд Трамп убедить общественность в своей полной дееспособности — или вопросы о его ментальном состоянии станут центральной темой президентской гонки?

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017-2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Домашние животные
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу Аудио 
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Авто
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь Аудио 
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Наука и техника
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Последние материалы
Корабль капитана Кука: научная сенсация или преждевременный вывод
Этот тренд покоряет мир: как призрачные ресницы меняют правила игры в макияже
Кошка сбрасывает больше шерсти, чем обычно — причина неочевидна
Низкие цены на топливо: какой город стал чемпионом экономии
Кран снова как новый — за 5 минут и без вредных гелей
Вы ещё не пробовали? Всего 20 минут в мультиварке и пирог с шелковицей заменит вам завтрак, и десерт
Мужская тренировка: эти 5 упражнений должен выполнять каждый парень, чтобы продлить жизнь
Обновлённый Yaris Cross: гибрид нового поколения — и это только начало настоящей революции
Психиатры видят то, что не видит народ: ментальное здоровье Трампа под вопросом
Сара Джессика Паркер раскрыла боль, скрытую за улыбкой: как одна заметка в СМИ довела актрису до слёз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.