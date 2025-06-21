Психиатры видят то, что не видит народ: ментальное здоровье Трампа под вопросом

3:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На фоне подготовки к президентским выборам 2024 года Дональд Трамп оказывался в центре бурной дискуссии — на этот раз не из-за скандалов или резких заявлений. Всё чаще американские психиатры и психологи открыто ставят под сомнение его психическое состояние. Им кажется, что речь идёт уже не о стиле, а о реальных когнитивных изменениях.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

"Он теряет слова, мысль и логику"

Первые серьёзные опасения появились ещё в 2017 году. Тогда 27 американских психиатров выпустили совместную книгу, где выражали тревогу по поводу ментального здоровья президента. Сейчас, спустя восемь лет, эта тема вернулась с новой силой.

В апреле 2025 года Трамп прошёл пятчасовое медицинское обследование. По данным The Insider, его личный врач после этого заявил: "Президент Трамп в отличной физической и когнитивной форме и полностью способен исполнять обязанности главнокомандующего и главы государства".

Но именно эта "отличная форма" вызывает скепсис у специалистов.

Кому верить: врачу или психиатрам

На медосмотре Трамп прошёл тест MoCA (Монреальская когнитивная оценка) и набрал максимальные 30 баллов. Он даже похвастался результатом перед журналистами. Однако врачи предупреждают: тест занимает 10 минут и рассчитан на раннюю диагностику деменции. Он не способен выявить более тонкие расстройства мышления или речи.

Психиатр Бэнди Ли, 17 лет проработавшая в Йельском университете, ещё в 2017 году указала на тревожные симптомы у Трампа. По её словам, с тех пор они только усилились.

В 2024 году её организация — Всемирная коалиция за ментальное здоровье — выпустила коллективное заявление, подписанное 50 экспертами: психиатрами, неврологами, специалистами по деменции. В нём описаны характерные признаки:

обеднённый словарный запас,

незаконченные или бессвязные фразы,

частые грамматические ошибки,

замена слов и искажение их значений (парафазии),

резкие и неуместные высказывания,

усиленное проявление нарциссизма.

Речь как зеркало сознания

Психолог Гарри Сигал из Корнеллского университета отмечает, что в последней предвыборной кампании 2024 года стало особенно заметно, насколько упрощённым стал язык Трампа. Он приводит пример выступления перед Экономическим клубом Нью-Йорка.

"Его речь была настолько несвязной, что даже сторонники начали волноваться", — рассказал психолог.

Другой эксперт Джон Гартнер собрал обширную коллекцию речевых сбоев бывшего президента. По его словам, Трамп нередко забывает нужное слово и выдумывает окончание, чтобы закончить фразу: "Он помнит начало, а конец просто додумывает".

3 интересных факта по теме:

Рональд Рейган, 40-й президент США, в последние годы своего правления также демонстрировал ухудшение когнитивных функций. Позже у него официально диагностировали болезнь Альцгеймера. Тест MoCA, которым хвастался Трамп, применялся и при оценке когнитивного состояния Джо Байдена — но врачи подчёркивали, что он не заменяет полноценную диагностику. По американским законам, 25-я поправка к Конституции позволяет отстранить президента от власти в случае психической или физической неспособности выполнять обязанности — но этот механизм крайне редко применим.

Сможет ли Дональд Трамп убедить общественность в своей полной дееспособности — или вопросы о его ментальном состоянии станут центральной темой президентской гонки?

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017-2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

