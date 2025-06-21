Как алкоголь крадёт детей ещё до их рождения: факты, которые игнорируют все

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как связаны спиртное и способность к зачатию? Ответ на этот вопрос в рамках спецпроекта "Дежурный врач" дала заведующая отделом Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Кузькина. По её словам, регулярное употребление алкоголя может критически повлиять на мужское здоровье — особенно в контексте фертильности.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алкоголь

Почему алкоголь опасен для репродуктивной функции

Сперматозоиды страдают первыми : этанол ухудшает качество спермы, нарушая форму сперматозоидов и снижая их подвижность. Это резко снижает шансы на оплодотворение.

Гормональный сбой : алкоголь угнетает выработку тестостерона, что вызывает дисбаланс, снижающий продуктивность половой системы.

Эректильная дисфункция и снижение либидо: ещё два следствия регулярного употребления спиртного, напрямую влияющие на возможность зачатия.

"Чтобы увеличить вероятность зачатия, мужчине стоит отказаться от алкоголя минимум за несколько месяцев до беременности партнёрши. Это — вклад в здоровье будущего ребёнка", — подчёркивает Ольга Кузькина.

Польза отказа от спиртного: не только для зачатия

Ольга Кузькина отмечает, что уменьшение или отказ от алкоголя положительно сказывается не только на репродуктивной функции. Это также:

Улучшает настроение и сон

Повышает уровень энергии

Снижает тревожность и помогает контролировать стресс

Как отказаться от алкоголя: практические советы

Уберите соблазн из дома - не держите бутылки в пределах досягаемости. Найдите замену - пробуйте безалкогольные напитки, хобби или физические упражнения. Избегайте провоцирующих ситуаций - не посещайте вечеринки с алкоголем. Стимулируйте себя - посчитайте, сколько денег вы тратите на спиртное, и порадуйте себя покупкой на эти средства, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Интересные факты по теме

Мужская фертильность восстанавливается медленно : сперматогенез длится около 74 дней, поэтому улучшения будут заметны не сразу.

Алкоголь может изменять ДНК сперматозоидов , что в перспективе влияет на здоровье будущих детей.

В некоторых странах (например, в Скандинавии) мужчинам официально рекомендуют отказаться от алкоголя за 3 месяца до планируемого зачатия.

Уточнения

Ферти́льность (лат. fertilis - "плодородный, плодовитый") — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство.

