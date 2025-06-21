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Как алкоголь крадёт детей ещё до их рождения: факты, которые игнорируют все

2:30
Здоровье

Как связаны спиртное и способность к зачатию? Ответ на этот вопрос в рамках спецпроекта "Дежурный врач" дала заведующая отделом Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Кузькина. По её словам, регулярное употребление алкоголя может критически повлиять на мужское здоровье — особенно в контексте фертильности.

Алкоголь
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алкоголь

Почему алкоголь опасен для репродуктивной функции 

  • Сперматозоиды страдают первыми: этанол ухудшает качество спермы, нарушая форму сперматозоидов и снижая их подвижность. Это резко снижает шансы на оплодотворение.

  • Гормональный сбой: алкоголь угнетает выработку тестостерона, что вызывает дисбаланс, снижающий продуктивность половой системы.

  • Эректильная дисфункция и снижение либидо: ещё два следствия регулярного употребления спиртного, напрямую влияющие на возможность зачатия.

"Чтобы увеличить вероятность зачатия, мужчине стоит отказаться от алкоголя минимум за несколько месяцев до беременности партнёрши. Это — вклад в здоровье будущего ребёнка", — подчёркивает Ольга Кузькина.

Польза отказа от спиртного: не только для зачатия

Ольга Кузькина отмечает, что уменьшение или отказ от алкоголя положительно сказывается не только на репродуктивной функции. Это также:

  • Улучшает настроение и сон

  • Повышает уровень энергии

  • Снижает тревожность и помогает контролировать стресс

Как отказаться от алкоголя: практические советы

  1. Уберите соблазн из дома - не держите бутылки в пределах досягаемости.

  2. Найдите замену - пробуйте безалкогольные напитки, хобби или физические упражнения.

  3. Избегайте провоцирующих ситуаций - не посещайте вечеринки с алкоголем.

  4. Стимулируйте себя - посчитайте, сколько денег вы тратите на спиртное, и порадуйте себя покупкой на эти средства, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Интересные факты по теме

  • Мужская фертильность восстанавливается медленно: сперматогенез длится около 74 дней, поэтому улучшения будут заметны не сразу.

  • Алкоголь может изменять ДНК сперматозоидов, что в перспективе влияет на здоровье будущих детей.

  • В некоторых странах (например, в Скандинавии) мужчинам официально рекомендуют отказаться от алкоголя за 3 месяца до планируемого зачатия.

Уточнения

Ферти́льность (лат. fertilis - "плодородный, плодовитый") — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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