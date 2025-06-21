Как алкоголь крадёт детей ещё до их рождения: факты, которые игнорируют все

Как связаны спиртное и способность к зачатию? Ответ на этот вопрос в рамках спецпроекта "Дежурный врач" дала заведующая отделом Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Кузькина. По её словам, регулярное употребление алкоголя может критически повлиять на мужское здоровье — особенно в контексте фертильности.
Сперматозоиды страдают первыми: этанол ухудшает качество спермы, нарушая форму сперматозоидов и снижая их подвижность. Это резко снижает шансы на оплодотворение.
Гормональный сбой: алкоголь угнетает выработку тестостерона, что вызывает дисбаланс, снижающий продуктивность половой системы.
Эректильная дисфункция и снижение либидо: ещё два следствия регулярного употребления спиртного, напрямую влияющие на возможность зачатия.
"Чтобы увеличить вероятность зачатия, мужчине стоит отказаться от алкоголя минимум за несколько месяцев до беременности партнёрши. Это — вклад в здоровье будущего ребёнка", — подчёркивает Ольга Кузькина.
Ольга Кузькина отмечает, что уменьшение или отказ от алкоголя положительно сказывается не только на репродуктивной функции. Это также:
Улучшает настроение и сон
Повышает уровень энергии
Снижает тревожность и помогает контролировать стресс
Уберите соблазн из дома - не держите бутылки в пределах досягаемости.
Найдите замену - пробуйте безалкогольные напитки, хобби или физические упражнения.
Избегайте провоцирующих ситуаций - не посещайте вечеринки с алкоголем.
Стимулируйте себя - посчитайте, сколько денег вы тратите на спиртное, и порадуйте себя покупкой на эти средства, сообщает ИА "Пенза-Пресс".
Мужская фертильность восстанавливается медленно: сперматогенез длится около 74 дней, поэтому улучшения будут заметны не сразу.
Алкоголь может изменять ДНК сперматозоидов, что в перспективе влияет на здоровье будущих детей.
В некоторых странах (например, в Скандинавии) мужчинам официально рекомендуют отказаться от алкоголя за 3 месяца до планируемого зачатия.
Ферти́льность (лат. fertilis - "плодородный, плодовитый") — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство.
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