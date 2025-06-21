Мышцы тают, мозг гаснет, апатия растёт: привычка, которая спасёт в последнюю минуту

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2:54
Здоровье

Можно ли победить усталость, депрессию и мышечную слабость без таблеток? Да, если включить в распорядок дня правильные физические упражнения.

компьютер
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag
компьютер

Как это работает

Физическая активность — это не обязательно спортзал. Даже прогулки, работа в саду или уборка по дому уже помогают телу оставаться в тонусе. Но для ощутимого эффекта, особенно при хронических и серьёзных заболеваниях, вроде онкологии, важно заниматься регулярными и контролируемыми упражнениями.

Об этом рассказала заместитель главного врача Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина. В интервью для проекта "Дежурный врач" она объяснила, как физическая активность влияет на самочувствие пациентов с онкозаболеваниями.

Что происходит в организме

— "Физические упражнения не только безопасны при раке, но и помогают снизить выраженность симптомов болезни, улучшить общее состояние и качество жизни", — подчеркивает врач.

Движение помогает организму на разных уровнях:

  • Уменьшает усталость и повышает уровень энергии

  • Улучшает работу сердца и лёгких

  • Стабилизирует вес

  • Улучшает сон, аппетит и настроение

  • Предотвращает потерю мышечной массы при бездействии

  • Смягчает побочные эффекты химио- и лучевой терапии

Сколько нужно двигаться

Рекомендации ВОЗ для профилактики онкозаболеваний:

  • 150-300 минут умеренной активности в неделю (например, по 30 минут 5 дней)

  • Или 75-150 минут интенсивной нагрузки (по 15 минут в день)

  • Растяжка основных мышц — 2-3 раза в неделю

Но начинать нужно осторожно. Перегрузка на старте может привести к травмам или разочарованию. Прогресс должен быть постепенным — по мере улучшения физической формы увеличивается и нагрузка, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Ограничения и индивидуальный подход

Тип упражнений подбирается в зависимости от стадии заболевания, типа рака, методов лечения и уровня физической подготовки. Главное — не вредить. Поэтому без консультации врача начинать тренировки не стоит.

Интересные факты по теме:

  1. Скандинавская ходьба - одна из самых популярных форм восстановления после онкологических операций в Европе. Она одновременно улучшает выносливость и задействует до 90% мышц тела.

  2. В США в клиниках при онкоцентрах уже несколько лет работают тренеры по восстановительному фитнесу, специализирующиеся именно на пациентах после химиотерапии.

  3. По данным исследований, регулярные физические упражнения могут снизить риск рецидива рака молочной железы до 40%.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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