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Ты просто хотел спать — а проснулся с пересохшим носом и больной шеей

1:09
Здоровье

Когда жара не даёт уснуть, вентилятор кажется спасением. Но, как предупреждает врач Нахид Али, сон под непрерывным потоком воздуха может обернуться проблемами со здоровьем — от пересушенного горла до напряжённых мышц.

Вентилятор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Вентилятор

Почему нельзя спать всю ночь с вентилятором: мнение врача

Что может пойти не так:

  • Сухость в носу и горле
  • Мышечное напряжение, особенно в шее
  • Аллергия и астма — вентилятор поднимает пыль и пыльцу
  • Нарушение сна из-за постоянного движения воздуха

Как снизить риски:

Если вы не готовы отказаться от вентилятора:

— включите таймер на 60-90 минут,
— не направляйте поток прямо на себя,
— пейте воду,
— регулярно стирайте постельное бельё и протирайте пыль.

Альтернатива без шума

Эксперт по сну Линдси Браунинг предлагает необычные, но рабочие приёмы:

— заморозьте грелку и положите её в ноги,
— охладите наволочку и носки в морозилке,
— храните косметику в холодильнике — бонусом получите бодрящий эффект,
— сбрызгивайте тело пульверизатором с водой для лёгкой прохлады.

Уточнения

Вентилятор - механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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