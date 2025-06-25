Ты просто хотел спать — а проснулся с пересохшим носом и больной шеей

Когда жара не даёт уснуть, вентилятор кажется спасением. Но, как предупреждает врач Нахид Али, сон под непрерывным потоком воздуха может обернуться проблемами со здоровьем — от пересушенного горла до напряжённых мышц.
Что может пойти не так:
Как снизить риски:
Если вы не готовы отказаться от вентилятора:
— включите таймер на 60-90 минут,
— не направляйте поток прямо на себя,
— пейте воду,
— регулярно стирайте постельное бельё и протирайте пыль.
Альтернатива без шума
Эксперт по сну Линдси Браунинг предлагает необычные, но рабочие приёмы:
— заморозьте грелку и положите её в ноги,
— охладите наволочку и носки в морозилке,
— храните косметику в холодильнике — бонусом получите бодрящий эффект,
— сбрызгивайте тело пульверизатором с водой для лёгкой прохлады.
Вентилятор - механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.
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