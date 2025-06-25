Ты просто хотел спать — а проснулся с пересохшим носом и больной шеей

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда жара не даёт уснуть, вентилятор кажется спасением. Но, как предупреждает врач Нахид Али, сон под непрерывным потоком воздуха может обернуться проблемами со здоровьем — от пересушенного горла до напряжённых мышц.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Вентилятор

Почему нельзя спать всю ночь с вентилятором: мнение врача

Что может пойти не так:

Сухость в носу и горле

Мышечное напряжение, особенно в шее

Аллергия и астма — вентилятор поднимает пыль и пыльцу

Нарушение сна из-за постоянного движения воздуха

Как снизить риски:

Если вы не готовы отказаться от вентилятора:

— включите таймер на 60-90 минут,

— не направляйте поток прямо на себя,

— пейте воду,

— регулярно стирайте постельное бельё и протирайте пыль.

Альтернатива без шума

Эксперт по сну Линдси Браунинг предлагает необычные, но рабочие приёмы:

— заморозьте грелку и положите её в ноги,

— охладите наволочку и носки в морозилке,

— храните косметику в холодильнике — бонусом получите бодрящий эффект,

— сбрызгивайте тело пульверизатором с водой для лёгкой прохлады.

Уточнения

Вентилятор - механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.



