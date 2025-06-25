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Когда ночь — не время для сыра: мозг выбирает тревожность

1:21
Здоровье

Сыр любят многие, но не все задумываются, когда именно его есть. Британский хирург Каран Раджан объяснил, почему сыр перед сном может испортить отдых, даже если вы уверены, что это всего лишь "маленький кусочек на ночь".

Сыр Пекорино Сардо Са Форталеза
Фото: commons.wikimedia.org by Helge Høifødt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сыр Пекорино Сардо Са Форталеза

Когда сыр не на пользу: эксперт рассказал, в какое время лучше его не есть

Старый миф о кошмарах от сыра Раджан опроверг. Но подтвердил другое: жирный перекус перед сном мешает организму отдохнуть. Сыр долго переваривается, вызывает тяжесть, а прерывистый сон — не редкость после плотного ужина.

Тирамин против мелатонина

Некоторые виды выдержанных сыров (например, пармезан, рокфор) содержат тирамин — вещество, которое стимулирует выработку гормонов стресса. В результате мозг становится более бодрым — и это прямо мешает заснуть. Однако сыр также содержит триптофан, из которого организм синтезирует мелатонин. То есть в небольшом количестве сыр может быть даже полезен для сна — если есть его правильно и не поздно.

Что лучше съесть на ночь

Если вы действительно хотите поспать крепко, обратите внимание на:

— вишню,
— бананы,
— миндаль.

А вот шоколад, чипсы и острые блюда вроде карри лучше отложить на дневное время.

Уточнения

Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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