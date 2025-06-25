Диетолог раскрыла норму, после которой шашлык перестаёт быть удовольствием

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето, мангал, дымок… Но сколько шашлыка можно съесть, чтобы не навредить здоровью? На этот вопрос ответила главный диетолог Москвы Антонина Стародубова. По её словам, безопасная порция — 100-150 граммов на одного здорового взрослого человека.

Фото: flickr.com by Premus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шашлык из курицы

Сколько шашлыка можно съесть без вреда: совет главного диетолога Москвы

Жареное мясо — это не только вкус, но и нагрузка на пищеварение. Чем жирнее шашлык, тем меньше его должно быть в тарелке. Организм переваривает такое мясо долго, и переедание может закончиться вздутием, тяжестью и болями в животе.

Не каждый день

Диетолог подчёркивает: при отсутствии проблем со здоровьем от шашлыка отказываться не нужно, но он точно не должен быть постоянным блюдом в рационе. Главное — не злоупотреблять.

Что пить на пикнике

На природе рука так и тянется к сладкой газировке, но диетолог не рекомендует. Вместо этого — вода, охлаждённый зелёный чай с мятой, морсы или компоты с минимумом сахара. Сладкие напитки плохо утоляют жажду и способствуют набору веса.

Уточнения

Шашлы́к - изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса, нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

