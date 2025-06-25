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Диетолог раскрыла норму, после которой шашлык перестаёт быть удовольствием

1:12
Здоровье

Лето, мангал, дымок… Но сколько шашлыка можно съесть, чтобы не навредить здоровью? На этот вопрос ответила главный диетолог Москвы Антонина Стародубова. По её словам, безопасная порция — 100-150 граммов на одного здорового взрослого человека.

Шашлык из курицы
Фото: flickr.com by Premus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шашлык из курицы

Сколько шашлыка можно съесть без вреда: совет главного диетолога Москвы

Жареное мясо — это не только вкус, но и нагрузка на пищеварение. Чем жирнее шашлык, тем меньше его должно быть в тарелке. Организм переваривает такое мясо долго, и переедание может закончиться вздутием, тяжестью и болями в животе.

Не каждый день

Диетолог подчёркивает: при отсутствии проблем со здоровьем от шашлыка отказываться не нужно, но он точно не должен быть постоянным блюдом в рационе. Главное — не злоупотреблять.

Что пить на пикнике

На природе рука так и тянется к сладкой газировке, но диетолог не рекомендует. Вместо этого — вода, охлаждённый зелёный чай с мятой, морсы или компоты с минимумом сахара. Сладкие напитки плохо утоляют жажду и способствуют набору веса.

Уточнения

Шашлы́к - изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса, нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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