Необычное сочетание превратило печенье в антиоксидантную бомбу

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Японские исследователи из Университета Рюкю предложили простой, но эффективный способ улучшить классическое овсяное печенье: добавить немного зелёного чая. В результате получается не только знакомый вкус, но и настоящий антиоксидантный заряд.

Фото: flickr.com by slgckgc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ печенье

Учёные нашли способ сделать овсяное печенье ещё полезнее

В ходе эксперимента изучались разные виды печенья, включая овсяное и пшеничное, а также вариант с 6% зелёного чая. Победителем стало именно оно: в нём оказалось больше антиоксидантов, катехинов и β-глюкана — вещества, снижающего уровень холестерина.

Польза в деталях

Зелёный чай — источник EGCG, мощного антиоксиданта, а овёс богат клетчаткой. Вместе они дают двойной эффект:

— улучшают пищеварение,

— защищают клетки от повреждений,

— поддерживают здоровье сердца.

А как на вкус

Хорошая новость: вкусовые качества улучшенного печенья не пострадали. Наоборот, участники теста (25 человек) назвали его самым приятным по текстуре и вкусу.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты - вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

