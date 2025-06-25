Необычное сочетание превратило печенье в антиоксидантную бомбу

Японские исследователи из Университета Рюкю предложили простой, но эффективный способ улучшить классическое овсяное печенье: добавить немного зелёного чая. В результате получается не только знакомый вкус, но и настоящий антиоксидантный заряд.
В ходе эксперимента изучались разные виды печенья, включая овсяное и пшеничное, а также вариант с 6% зелёного чая. Победителем стало именно оно: в нём оказалось больше антиоксидантов, катехинов и β-глюкана — вещества, снижающего уровень холестерина.
Польза в деталях
Зелёный чай — источник EGCG, мощного антиоксиданта, а овёс богат клетчаткой. Вместе они дают двойной эффект:
— улучшают пищеварение,
— защищают клетки от повреждений,
— поддерживают здоровье сердца.
А как на вкус
Хорошая новость: вкусовые качества улучшенного печенья не пострадали. Наоборот, участники теста (25 человек) назвали его самым приятным по текстуре и вкусу.
А̀нтиоксида́нты - вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?