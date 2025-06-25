Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Верните форму после родов без спортзала — всё делается дома
Загадочный наследник Меладзе: 21-летний Константин скрывается в Лондоне от светских радаров
Трамп и Зеленский — как разведённые супруги: на саммите НАТО их держат врозь
Пена, как облако, вкус, как в Италии: как повторить кофейный шедевр за пять минут дома
По дорогам Таиланда — как избежать неприятностей в поездках на мопеде
Повторяет или понимает? Учёные раскрыли тайну говорящих попугаев
Цифра на весах — лгун: тест, который покажет правду о вашем теле
Малина голодает прямо сейчас: что дать кустам, чтобы ягоды стали сладкими и крупными
Молоко вместо йода: учёные сделали необычное открытие

Современный человек живёт по графику… но организм всё ещё живёт по солнцу

Здоровье

Даже в мире ламп, экранов и плотных штор наш организм по-прежнему живёт по сезонам. Учёные из Мичиганского университета доказали: циркадные ритмы человека чувствительны к свету и смене времени года — как у птиц или медведей.

Девушка спит
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит

Люди — сезонные существа: как время года влияет на здоровье

Несмотря на искусственное освещение и климат-контроль, наши биологические часы по-прежнему реагируют на длину дня. Это подтвердили данные с фитнес-трекеров тысяч людей. Особенно чётко сезонная зависимость проявилась у тех, кто работает в нестабильном ритме — например, у врачей-стажёров.

Не один, а два биочаса

Оказалось, что наша циркадная система — это не единый таймер, а два параллельных: один "слышит" рассвет, другой — закат. Когда они рассинхронизируются, начинаются проблемы со сном, перепады настроения, хроническая усталость. Знакомо? Возможно, дело именно в этом.

Зачем нам это знать

Современный образ жизни сбивает наши природные настройки. Но понимание того, что мы всё ещё "сезонные", помогает выстраивать более здоровый ритм — с учётом света, сна и активности. А ещё это может изменить подход к лечению депрессии, метаболических нарушений и других заболеваний.

Уточнения

Биологи́ческие ри́тмы — периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Зарубежный
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Домашние животные
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах Аудио 
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Домашние животные
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать Аудио 
Популярное
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок

Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?

Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Последние материалы
Загадочный наследник Меладзе: 21-летний Константин скрывается в Лондоне от светских радаров
Трамп и Зеленский — как разведённые супруги: на саммите НАТО их держат врозь
Пена, как облако, вкус, как в Италии: как повторить кофейный шедевр за пять минут дома
По дорогам Таиланда — как избежать неприятностей в поездках на мопеде
Повторяет или понимает? Учёные раскрыли тайну говорящих попугаев
Цифра на весах — лгун: тест, который покажет правду о вашем теле
Малина голодает прямо сейчас: что дать кустам, чтобы ягоды стали сладкими и крупными
Молоко вместо йода: учёные сделали необычное открытие
Где в Новосибирске появятся новые школы и детсады — детали проектов
Побеждает сахар и жир: вот как работает новый препарат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.