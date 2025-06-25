Современный человек живёт по графику… но организм всё ещё живёт по солнцу

Даже в мире ламп, экранов и плотных штор наш организм по-прежнему живёт по сезонам. Учёные из Мичиганского университета доказали: циркадные ритмы человека чувствительны к свету и смене времени года — как у птиц или медведей.

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Люди — сезонные существа: как время года влияет на здоровье

Несмотря на искусственное освещение и климат-контроль, наши биологические часы по-прежнему реагируют на длину дня. Это подтвердили данные с фитнес-трекеров тысяч людей. Особенно чётко сезонная зависимость проявилась у тех, кто работает в нестабильном ритме — например, у врачей-стажёров.

Не один, а два биочаса

Оказалось, что наша циркадная система — это не единый таймер, а два параллельных: один "слышит" рассвет, другой — закат. Когда они рассинхронизируются, начинаются проблемы со сном, перепады настроения, хроническая усталость. Знакомо? Возможно, дело именно в этом.

Зачем нам это знать

Современный образ жизни сбивает наши природные настройки. Но понимание того, что мы всё ещё "сезонные", помогает выстраивать более здоровый ритм — с учётом света, сна и активности. А ещё это может изменить подход к лечению депрессии, метаболических нарушений и других заболеваний.

Уточнения

Биологи́ческие ри́тмы — периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений.

