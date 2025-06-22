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Хочется сладкого каждый день? Вот что это значит и как с этим быть

1:55
Здоровье

Когда на душе пасмурно, а в руках вдруг оказывается шоколадка — это не просто слабость. Это сахарная зависимость, и она куда коварнее, чем кажется. Хочется "ещё кусочек" не потому что голодно, а потому что мозг требует.

Пастила
Фото: Design by Freepick by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пастила

Почему нас так тянет к сладкому

Сахар запускает в организме настоящую дискотеку дофамина — гормона удовольствия. Проблема в том, что с каждым разом радости от сладкого становится всё меньше, а тяги — всё больше. Итог: усталость без сладкого, раздражение, постоянные мысли о тортах и конфетах.

Как понять, что пора что-то менять:

  • постоянно хочется чего-то сладкого;

  • трудно остановиться после одной конфетки;

  • без сахара — спад сил и плохое настроение.

Что поможет взять контроль в свои руки:

  • Меняйте, а не запрещайте. Замените конфеты на фрукты, мёд или сухофрукты. Это по-прежнему сладко, но не так вредно.

  • Добавьте белка. Яйца, мясо, бобовые помогают дольше не чувствовать голод и удержаться от перекусов.

  • Следите за стрессом. Йога, прогулки и отдых полезны не только для души, но и для фигуры.

  • Высыпайтесь. Недосып усиливает тягу к быстрым углеводам. 7-8 часов сна — и уже меньше шансов сорваться.

  • Уменьшайте сахар постепенно. Сначала — чай без сахара, потом — меньше десертов. Резкий отказ редко заканчивается успехом.

Чем заменить любимые сладости:

  • бананы, ягоды, яблоки;

  • горький шоколад (от 70% какао);

  • орехи и семечки;

  • смузи с йогуртом и фруктами.

Помни: зависимость — это не слабость, а реакция организма. Победа над ней возможна. Просто начни с малого — и результат удивит.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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