Хочется сладкого каждый день? Вот что это значит и как с этим быть

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда на душе пасмурно, а в руках вдруг оказывается шоколадка — это не просто слабость. Это сахарная зависимость, и она куда коварнее, чем кажется. Хочется "ещё кусочек" не потому что голодно, а потому что мозг требует.

Фото: Design by Freepick by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пастила

Почему нас так тянет к сладкому

Сахар запускает в организме настоящую дискотеку дофамина — гормона удовольствия. Проблема в том, что с каждым разом радости от сладкого становится всё меньше, а тяги — всё больше. Итог: усталость без сладкого, раздражение, постоянные мысли о тортах и конфетах.

Как понять, что пора что-то менять:

постоянно хочется чего-то сладкого;

трудно остановиться после одной конфетки;

без сахара — спад сил и плохое настроение.

Что поможет взять контроль в свои руки:

Меняйте, а не запрещайте. Замените конфеты на фрукты, мёд или сухофрукты. Это по-прежнему сладко, но не так вредно.

Добавьте белка. Яйца, мясо, бобовые помогают дольше не чувствовать голод и удержаться от перекусов.

Следите за стрессом. Йога, прогулки и отдых полезны не только для души, но и для фигуры.

Высыпайтесь. Недосып усиливает тягу к быстрым углеводам. 7-8 часов сна — и уже меньше шансов сорваться.

Уменьшайте сахар постепенно. Сначала — чай без сахара, потом — меньше десертов. Резкий отказ редко заканчивается успехом.

Чем заменить любимые сладости:

бананы, ягоды, яблоки;

горький шоколад (от 70% какао);

орехи и семечки;

смузи с йогуртом и фруктами.

Помни: зависимость — это не слабость, а реакция организма. Победа над ней возможна. Просто начни с малого — и результат удивит.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

