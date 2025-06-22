Можно ли класть мёд в горячий чай — ответ, который рушит мифы

Чай с мёдом — классика уютного вечера и маминого совета при простуде. Но в последние годы вокруг этой сладкой парочки закрутились мифы. Главный из них: если добавить мёд в горячий напиток — можно отравиться.
Действительно ли мёд при температуре превращается в яд? Или всё это — очередная страшилка из интернета?
По словам медиков, мёд, даже если его положить в очень горячий чай, не становится канцерогеном. Опасные вещества при этом не образуются — это научно подтверждено.
Так что страшилки о вреде "горячего мёда" — не более чем легенда. Пить можно спокойно. Вреда не будет.
Температура действительно влияет — но не на безопасность, а на полезность. Если заварить мёд кипятком, он может потерять часть своих антиоксидантов и ферментов. Особенно при 60 градусах и выше.
Но даже в горячем чае большая часть полезных веществ сохраняется. Просто, чтобы получить максимум пользы, лучше добавлять мёд в слегка остывший напиток — не выше 50 градусов.
Самое важное — не забывать о натуральности мёда. Именно подделки могут навредить организму, особенно при нагревании. Если продукт с примесями или просто сироп с ароматизатором — он вреден при любой температуре.
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
Найденный одиноким в лесу медвежонок учится выживанию у людей, переодетых в медведей. Зачем они натираются травой и что будет с малышом дальше?