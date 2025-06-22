Можно ли класть мёд в горячий чай — ответ, который рушит мифы

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай с мёдом — классика уютного вечера и маминого совета при простуде. Но в последние годы вокруг этой сладкой парочки закрутились мифы. Главный из них: если добавить мёд в горячий напиток — можно отравиться.

Фото: freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ чай с липой

Действительно ли мёд при температуре превращается в яд? Или всё это — очередная страшилка из интернета?

Мёд в кипятке: миф или угроза

По словам медиков, мёд, даже если его положить в очень горячий чай, не становится канцерогеном. Опасные вещества при этом не образуются — это научно подтверждено.

Так что страшилки о вреде "горячего мёда" — не более чем легенда. Пить можно спокойно. Вреда не будет.

Но есть нюанс…

Температура действительно влияет — но не на безопасность, а на полезность. Если заварить мёд кипятком, он может потерять часть своих антиоксидантов и ферментов. Особенно при 60 градусах и выше.

Но даже в горячем чае большая часть полезных веществ сохраняется. Просто, чтобы получить максимум пользы, лучше добавлять мёд в слегка остывший напиток — не выше 50 градусов.

Главное — не температура, а качество

Самое важное — не забывать о натуральности мёда. Именно подделки могут навредить организму, особенно при нагревании. Если продукт с примесями или просто сироп с ароматизатором — он вреден при любой температуре.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

