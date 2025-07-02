Клубника для кожи: 5 натуральных масок, которые стоит попробовать этим сезоном

Лето можно не только почувствовать, но и нанести на кожу. Клубника — настоящий эликсир свежести: её яркий цвет скрывает мощную силу антоцианов, а сочная мякоть насыщена витамином C и полифенолами. Все вместе они борются со старением, воспалениями и вредом от солнца.
Антоцианы - природные пигменты, придающие ягоде насыщенный цвет, — обладают выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Витамин C стимулирует выработку коллагена, придающего коже упругость и препятствующего появлению морщин.
Полифенолы защищают клетки от ультрафиолета и препятствуют фотостарению.
● Сладкий дуэт: клубника и мед;
Мед увлажняет, смягчает и борется с микробами. Разомните 2-3 ягоды, добавьте чайную ложку меда. Нанесите на очищенную кожу на 15 минут;
● Нежный тандем: клубника и йогурт (или сливки);
Йогурт мягко отшелушивает и осветляет. Для сухой кожи вместо него подойдут сливки. Смешайте 1 ст. ложку пюре с 1 ч. ложкой выбранного ингредиента. Оставьте на 15 минут;
● Освежающий микс: клубника и лимон;
Лимон сужает поры, борется с пигментацией и освежает тон. Добавьте 1 ч. ложку лимонного сока к 1 ст. ложке клубничного пюре. Держите 15-20 минут;
● Питательный ритуал: клубника и оливковое масло;
Оливковое масло глубоко питает и делает кожу эластичной. Смешайте 1 ч. ложку масла с 2 ягодами, нанесите на лицо и шею на 20 минут;
● Очищающий союз: клубника и овсянка.
Овсянка отшелушивает и успокаивает кожу. Измельчите 1 ст. ложку хлопьев, соедините с ягодным пюре, мягко массируйте лицо и оставьте на 15 минут.
Финальный штрих — всегда умывание и увлажняющий крем. Эти маски не требуют дорогих ингредиентов или сложных приготовлений, но дают мощный эффект сияния и свежести.
Маска для лица - средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.
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