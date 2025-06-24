Вопреки запретам: масло при высоком холестерине — это возможно! Но как?

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

За последнее десятилетие потребление масла в США впервые с 1950-х годов превысило потребление маргарина. Причины возвращения к маслу разнообразны: от популярности пуленепробиваемого кофе до опасений о трансжирах в маргарине. Многие задаются вопросом, можно ли употреблять масло при высоком уровне холестерина. Удивительно, но ответ положительный.

Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бутерброд

В США более 25 миллионов взрослых имеют высокий уровень холестерина. Важно понимать, как масло влияет на этот показатель. Дариуш Мозаффарян, кардиолог и профессор Медицинского центра Тафтса, объясняет, что пищевой холестерин, содержащийся в масле и яйцах, мало влияет на уровень холестерина в крови. Тем не менее, чрезмерное потребление насыщенных жиров, содержащихся в сливочном масле, может повысить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП).

Мозаффарян советует умеренное потребление масла, отдавая предпочтение ненасыщенным жирам из фруктов, орехов и семян. Рекомендации по питанию для американцев советуют ограничить насыщенные жиры до 10% от суточных калорий, а Американская кардиологическая ассоциация — до 6%. В одной столовой ложке масла содержится около 7 граммов насыщенных жиров.

Для контроля холестерина важно соблюдать здоровую диету, богатую фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, рыбой, орехами и растительными маслами. Ограничьте потребление обработанных продуктов, сахара, алкоголя и табака. Регулярные физические упражнения, достаточный сон и снижение стресса также важны, пишет eatingwell.com.

Если у вас высокий уровень холестерина, вот несколько советов по употреблению масла:

Сочетайте масло с продуктами, богатыми клетчаткой, чтобы снизить его всасывание. Используйте небольшие количества масла и смешивайте его с полезными жирами, такими как оливковое или масло авокадо. Добавляйте травы и специи, чтобы усилить вкус и уменьшить потребление масла.

В итоге, масло не запрещено при высоком уровне холестерина, но важно соблюдать умеренность. Здоровые привычки, такие как активный образ жизни и сбалансированное питание, важнее, чем ограничения в еде. Наслаждайтесь маслом без чувства вины, но не забывайте о комплексном подходе к здоровью.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.



Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.



