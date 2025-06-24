Бомба замедленного действия: почему домашние консервы могут оказаться смертельно опасными

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление некачественных консервов чревато пищевыми отравлениями и даже смертью.

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Заболевание, возникающее из-за этого, называется ботулизмом. По словам заведующей кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаевой, внешне испорченные консервы могут не отличаться от качественных. Они не имеют характерного вкуса, запаха или рыхлой консистенции, так как эти признаки могут быть непостоянными. Иногда ботулизм можно определить по вздутым крышкам (бомбажу) в растительных, мясо-растительных, рыбных и других консервах.

Возбудитель ботулизма — грамположительная палочка Clostridium botulinum — выделяет токсин, поражающий нервную систему. Споры этой бактерии устойчивы к высоким температурам и могут выдерживать кипячение в течение 2-5 часов. Они широко распространены в природе и могут попасть в продукты через воду, почву или кишечник животных и рыб. Ботулизм чаще всего возникает при употреблении герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, так как возбудитель растет только в условиях отсутствия кислорода.

Кроме того, в продуктах могут присутствовать другие микроорганизмы, такие как стафилококк, протей или кишечная палочка, которые выделяют токсины и вызывают пищевые отравления. Это может произойти при нарушении технологии производства, негерметичности упаковки или вторичном обсеменении, сообщает Газета.Ru.

Чтобы избежать отравления домашними консервами и продуктами, важно соблюдать технологию их приготовления. После вскрытия консервы следует хранить в холодильнике, а банки с вздутыми крышками или повреждениями лучше утилизировать.

"С учетом того, что без лабораторных исследований человек не сможет определить качество продукта, лучше воздержаться от покупки домашних консервов, особенно грибов в герметически закрытых банках на рынках и у случайных людей", — добавила эксперт.

Уточнения

Консе́рвы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.



