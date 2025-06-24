Безалкогольное пиво добавляет не лёгкости, а проблем с метаболизмом

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Безалкогольное пиво давно стало популярной альтернативой обычному — вроде бы безопасное, лёгкое и даже "полезное". Но новое исследование показало: всё не так однозначно. Даже без градуса такой напиток может нанести вред организму.

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Безалкогольное пиво: трезвый взгляд на риски

В течение четырёх недель 44 молодых мужчины ежедневно пили по две бутылки безалкогольного пива или просто воду. Результаты оказались неожиданными:

Повышение уровня сахара и инсулина в крови — сигнал о риске развития диабета 2 типа.

Рост вредного холестерина и триглицеридов, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Наиболее негативные показатели были у тех, кто пил ароматизированные сорта — пшеничное или цитрусовое пиво.

В чём опасность

Даже без алкоголя такие напитки могут иметь высокую калорийность и содержать сахар. Это создаёт нагрузку на обмен веществ, особенно при регулярном употреблении.

Важно понимать: "безалкогольное" — не значит автоматически "здоровое". Особенно если речь идёт о сладких, ароматизированных вариантах.

Какой вывод

Безалкогольное пиво — не вода. Его стоит воспринимать как лакомство, а не часть полезного рациона. Умеренность — лучший подход, особенно если вы следите за уровнем сахара или заботитесь о сердце.

Уточнения

Безалкогольное пиво - напиток, по вкусу похожий на традиционное пиво, но содержащий небольшое количество алкоголя (от 0 до 2 % в зависимости от страны).

