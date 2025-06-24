Безалкогольное пиво добавляет не лёгкости, а проблем с метаболизмом

Безалкогольное пиво давно стало популярной альтернативой обычному — вроде бы безопасное, лёгкое и даже "полезное". Но новое исследование показало: всё не так однозначно. Даже без градуса такой напиток может нанести вред организму.
В течение четырёх недель 44 молодых мужчины ежедневно пили по две бутылки безалкогольного пива или просто воду. Результаты оказались неожиданными:
В чём опасность
Даже без алкоголя такие напитки могут иметь высокую калорийность и содержать сахар. Это создаёт нагрузку на обмен веществ, особенно при регулярном употреблении.
Важно понимать: "безалкогольное" — не значит автоматически "здоровое". Особенно если речь идёт о сладких, ароматизированных вариантах.
Какой вывод
Безалкогольное пиво — не вода. Его стоит воспринимать как лакомство, а не часть полезного рациона. Умеренность — лучший подход, особенно если вы следите за уровнем сахара или заботитесь о сердце.
Безалкогольное пиво - напиток, по вкусу похожий на традиционное пиво, но содержащий небольшое количество алкоголя (от 0 до 2 % в зависимости от страны).
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